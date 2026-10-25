HMD готовит необычный смартфон с камерой на 108 Мп: его возможности можно будет расширять

Компания HMD готовит обновленную версию модульного смартфона Fusion для европейского рынка. Новинка получит более мощный процессор и улучшенный дисплей с частотой 120 Гц.

По информации инсайдера smashx_60, производитель планирует существенно модернизировать характеристики смартфона, представленного ещё в сентябре 2024 года. При этом главная особенность Fusion — возможность подключения сменных аксессуаров — останется без изменений.

Что изменится в обновленной версии HMD Fusion

Самым важным обновлением станет процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, который заменит гораздо менее мощный Snapdragon 4 Gen 2. Смартфон будет предлагаться с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ. Также предусмотрена возможность виртуального расширения оперативной памяти.

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Заметные улучшения коснутся и дисплея. Вместо 6,56-дюймовой IPS-панели с разрешением HD+ и частотой 90 Гц новинка получит экран аналогичной диагонали, но уже с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Камеры останутся практически без изменений. На задней панели будут расположены основной 108-мегапиксельный сенсор с заявленной оптической стабилизацией и дополнительный модуль на 2 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп.

Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, а мощность проводной зарядки — 33 Вт. Инсайдер также сообщает о четырехлетней программе программной поддержки, хотя ее конкретные условия пока неизвестны.

Главная особенность смартфона останется

Оригинальный HMD Fusion привлек внимание своей необычной модульной конструкцией. На задней панели устройства расположены специальные контакты Smart Pin, к которым подключаются фирменные аксессуары Smart Outfits.

Благодаря этому владелец может расширять возможности смартфона без замены самого устройства. Например, специальные аксессуары обеспечивают беспроводную зарядку, усиленную защиту корпуса или кольцевую подсветку для фотографирования и видеосъемки.

HMD даже выпустила открытый набор инструментов для разработчиков, который позволяет создавать собственные модули и печатать корпуса на 3D-принтере. Ожидается, что обновленный Fusion сохранит совместимость с концепцией таких аксессуаров.

Если обнародованные характеристики подтвердятся, новинка устранит два главных недостатка предшественника — относительно слабый процессор и дисплей с невысоким разрешением. В то же время официальной даты презентации, стоимости и списка европейских стран, где будет продаваться смартфон, пока нет.