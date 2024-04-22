Економимо на купівлі ноутбука: 5 корисних порад українському покупцю

Нині на ринку представлено сотні моделей найрізноманітніших ноутбуків, і часом складно зробити грамотний вибір навіть досвідченому користувачеві. Редакція GSMinfo підготувала вам кілька порад про те, як заощадити на придбанні лептопа.

Обирайте модель без ОС

Ноутбук з попередньо встановленою Windows коштуватиме дорожче на кілька тисяч гривень – у цю суму входить як вартість OEM-ліцензії, так і роботи зі встановлення операційної системи. До того ж часто виробники можуть встановити різний софт, часом нікому не потрібний і такий, що навантажує систему, і часто лікується це тільки повним перевстановленням Windows.

Встановити Windows самому – немає проблем, зробити це можна за будь-якою інструкцією з інтернету. Також можна не купувати ліцензію, а користуватися не активованою системою. Або ж придбати ліцензію дешевше на софт-сайтах.

Враховуйте можливість модернізації

Наприклад, ви можете купити лептоп з 4 або 8 гігабайтами оперативної пам’яті, а після покупки наростити її. Така ж схема працює і з накопичувачем – купується лептоп з мінімальним об’ємом SSD, пізніше накопичувач міняється на більш ємний.

Важливо, щоб лептоп підтримував можливість модернізації, багато виробників розпаюють усі компоненти на платі. На жаль, продавці рідко вказують у картці товару можливість модернізації, потрібно вибирати такі пристрої за відгуками.

Сюди ж можна віднести і процесор – якщо є можливість його змінити, то можна в майбутньому поставити потужніший камінь. Старі ж комплектуючі можна продати.

Не стріляйте з гармати по горобцях

Наприклад, якщо вам потрібен ноутбук для роботи з документами, серфінгу в браузері та перегляду фільмів, то дуже потужний лептоп вам не потрібен. Достатньо пристрою, який працює на Intel Core i3 або AMD Ryzen 3 (останніх або передостанніх поколінь) і має не менше 8 гігабайт оперативної пам’яті. Така система гарантовано прослужить ще кілька років без відчутних уповільнень.

Не женіться за іменитими брендами

Тут просте правило: що відоміший бренд, то пристрій коштуватиме дорожче. Зараз на ринку дуже багато китайських моделей, виробництво яких налагоджено буквально на тих самих потужностях, де іменитий бренд замовляє складання девайса. А комплектуючі плюс-мінус скрізь однакові. Потрібно орієнтуватися за відгуками реальних покупців, щоб вибрати пристрій не іменитого бренду і заощадити на цьому.

Не уникайте комісійних магазинів

У зв’язку зі зростанням курсу долара з’явилося багато комісійних магазинів. Більшість таких точок відкриваються на базі поточного сервіс-центру, де ноутбук перед викупом ретельно перевіряють. Також майже завжди дається гарантія від 1 до 3-х місяців – цього терміну буде достатньо, щоб ноутбук вийшов з ладу, якщо в нього є проблеми. Купивши пристрій у комісійці, можна заощадити дуже пристойну суму. А ось з рук купувати такий товар потрібно тільки з фахівцем, який зуміє адекватно оцінити девайс.