Чи всі абоненти отримають рівну швидкість, якщо мобільна станція перевантажена?

З низькими швидкостями передачі даних стикався кожен абонент мобільного зв’язку. І причина тому, найчастіше, нестача ресурсів. Все логічно: багато абонентів – низькі швидкості. А як мобільна станція розподіляє ресурси коли їх не вистачає? Чи всім дістаються рівні можливості?





У пам’яті спливають слова начальника відділу очистки Шарикова з Собачого серця: “Взяти все і поділити”. Що може бути простіше? Але професор Преображенський тоді дуже різко відреагував на це “Так я і думав”. Не можна взяти всі ресурси і просто так розділити на рівні шматочки, потрібен більш справедливий підхід.

І це ж стосується і ресурсів на мобільній станції. Для прийняття рішення: кому які швидкості надати, до уваги беруться відразу кілька факторів. Головний з них – це потреба в ресурсах.

Хоча станція заздалегідь не знає який обсяг даних надійде для передачі на конкретний смартфон, вона аналізує скільки часу пакети даних для різних смартфонів проводять в черзі на відправлення. Чим довше вони очікують – тим вище пріоритет їх відправки.

Головний фактор при розподілі ресурсів – це потреба ресурсів

Другий важливий фактор в ухваленні рішення – це важливість тих самих пакетів. Навіть серед передачі даних можна виділити різні по терміновості класи сервісів. Наприклад, потокове відео або інтернет-дзвінки будуть мати більш високий пріоритет перед оновленням WEB-сторінок або завантаженням даних по FTP.

Третій фактор – це радіоумови абонентів. Очевидно, що смартфони знаходяться далеко від станції з меншою ймовірністю візьмуть пакет даних без помилок, ніж ті, хто знаходяться прямо біля вишки. Тому витрачати ресурси на абонентів на краю стільника станція буде з меншим пріоритетом, ніж на тих, у кого повна шкала прийому і може бути використана максимально швидкісна схема модуляції.

Якість прийому і рівень сигналу також беруться до уваги

Ось власне три головні чинники в ухваленні рішення про виділення ресурсів для різних абонентів коли тих самих ресурсів не вистачає:

Потреба в передачі даних Тип трафіка Радіоумови абонентських пристроїв

Але це тільки початок. Всі ці фактори можна використовувати з різною вагою і в різній послідовності. Крім цих є ще й інші умови, які впливають на планування ресурсів. І за всім цим складним процесом стежить планувальник ресурсів (скедулер – від англ. SHEDULER) в мережі.

А ось як саме він працює – це ноу-хау кожного виробника устаткування для мобільних станції. Від того як добре буде налаштований планувальник залежать підсумкові показники роботи мережі, а саме обладнання буде більш привабливим для операторів. Тому всі секрети роботи планувальника відомі лише виробникам.