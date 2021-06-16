Чим може нашкодити шахрай, отримавши доступ до вашої соціальної мережі

Давайте пофантазуємо. Нехороша людина отримує доступ до вашої сторінки в соціальній мережі. Ви в цей час солодко спите і навіть не припускаєте про те, що ваша анкета зараз «В мережі». Отже. Поїхали.





До чого треба бути готовим?

1. Банальний шантаж.

Якщо у вашому листуванні є будь-які дані, які можуть вас скомпрометувати, то вони можуть бути використані проти вас.

Моя знайома відправляла свого другу не дуже пристойні фото, а потім отримала від незнайомця повідомлення, де були її фото і прохання надіслати 2000 гривень, щоб ці фото він не розіслав друзям.

Вона відправила, але він став просити ще і ще. В результаті фото він все таки розіслав і попутно струсив з неї 10 000.

Фото, до речі мене не вразили, але знайомій довелося видалитись взагалі.

Також можуть бути використані і будь-які інші дані: наприклад, ви написали своєму чоловікові (дружині) номер карти, CVV код і термін дії. Шахраї проаналізують листування і скористаються всім, чим можна.

2. Прохання в борг від вашого імені.

Зловмисник напише вашому другу просте прохання: «Привіт, можеш 1000 позичити. Карту кинути? Поверну як доїду».

Якщо у вас 200 друзів, то ймовірність того, що хоч 1 людина кине гроші на карту досить велика. Природно вам потім доведеться виправдовуватися або навіть повертати гроші.

3. Дізнатися ваші персональні дані, які приховані.

Наприклад, номер телефону та адресу.

4. Зробити від вашого імені все, що їм заманеться.

Бували випадки, коли сторінки в соц. мережах допомагали шахраям взяти мікропозику – дуже часто люди зберігають копії своїх документів в соц. мережах, а контори мікропозик також просять дати адресу сторінки. Якщо всі карти зійшлися – можна ще й стати боржником.

5. Якщо ви є адміністратором груп / спільнот, то вони можуть заволодіти вашою спільнотою.

6. У разі, якщо ви використовуєте авторизацію соціальних мереж на інших сайтах, то також може бути зламано всі пов’язані з вашої соц. мережею сайти.

Насправді фантазія безмежна, але тут ми зупинимося. Інакше буде довго і нецікаво.

7. Банальна розсилка спаму від вашого імені.

Як захиститися? 3 простих кроки.

1. Вказуйте мінімум інформації про себе в анкеті. Особисто я навіть прізвище не пишу.

2. Переписуйтеся з обережністю – навіть якщо ви видалите історію листування, то це не означає що співрозмовник зробить також. А якщо зламають його?

3. Завжди включайте двофакторну авторизацію: при вході ви будете вводити код з SMS. Такий акаунт практично неможливо зламати.

Також в будь-якій соціальній мережі в налаштуваннях пошукайте історію активності: якщо ви побачили чужу IP адресу, то можливо хтось уже отримав доступ до вашої анкети.

Не вводьте дані від вашого облікового запису на інших сайтах. Звіряйте доменне ім’я.