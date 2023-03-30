Італія першою у світі заборонила виробництво та продаж синтетичного м’яса

Уряд Італії ухвалив законопроект, що встановлює штрафи від 10 тисяч євро до 10% від річного обороту за виробництво та продаж синтетичного м’яса. Під прицілом не лише м’ясо, а й молоко, риба та корми для тварин: італійцям їх не можна виробляти чи продавати навіть із спеціальними етикетками.

Хвилина фактів. Синтетичне м’ясо виробляється зі стовбурових клітин, витягнутих з м’язів, які потім вирощуються в біореакторі, що відтворює умови тіла тварини. Таким чином, із сумішшю поживних речовин клітини живуть та розмножуються. Технології досягли великих успіхів, і новітні методи за кілька тижнів здатні виробляти до 10 000 кг м’яса з однієї клітини. Це неймовірний обсяг, особливо якщо врахувати, що «справжній» тварині потрібно не менше року, щоб перетворитися на їжу.

Синтетичне м’ясо виключає забій і потребує менше ресурсів для їжі. Проте уряд встановив, що все це принаймні на даний момент має залишатися за межами італійських кордонів. Як пояснив міністр продовольчого суверенітету Франческо Лоллобріджида, це питання якості їжі, захисту культури та традицій:

«Ми сподіваємось на захист нашої спільноти. Як уряд ми звернулися до проблеми якості, яку лабораторна продукція не гарантує. Ми хотіли захистити нашу культуру та наші традиції, включаючи їжу та вино. Якби виробництво синтетичних харчових продуктів було нав’язане ринкам, було б більше безробіття, більше ризиків для біорізноманіття та продуктів, які, на нашу думку, не гарантували б добробуту сільської місцевості та пасовищ, всього ланцюжка постачання продуктів харчування. Немає позиції переслідування, але є сильна воля до захисту», – заявив політик.