The Last of Us “вийшла” на торрентах. ПК-версію гри миттєво зламали

Перша частина The Last of Us протягом 10 років залишалася консольним ексклюзивом, але сьогодні таки дісталася ПК. І вже за півгодини після релізу культова гра опинилася на торрентах. Причиною стали не геніальні хакери, а небажання Sony встановлювати на гру додатковий захист.

Хоча для багатьох геймерів портована з консолей гра обернулася розчаруванням. Прямо зараз The Last of Us: Part I тоне у шквалі негативних відгуків. Порт вийшов проблемним, гравці скаржаться на зависання, довге завантаження шейдерів, яке в окремих випадках займає більше години, і просадки частоти кадрів навіть на потужному залізі.

Виявилося, що перенесенням The Last of Us на ПК займалася студія Iron Galaxy, у бік якої вже летіли ціпки після провального порту іншої гри — Batman: Arkham Knight. Чому Naughty Dog вирішила довіритися студії, що скомпрометувала себе, — залишається тільки гадати.

До речі, Naughty Dog вже відреагувала на претензії від ігрового ком’юніті та пообіцяла швидко розібратися з усіма проблемами. Але, як кажуть, проблеми вирішать, а осад залишиться.