Вчені дійшли висновку, що тривалість людського життя не має меж

Автори нової роботи проаналізували інформацію з Міжнародної бази даних про тривалість життя, тобто дані по 1,1 тис. довгожителів. Такими вважають людей, які дожили до 105 і більше. Результати дослідженняпрокоментував співробітник Федеральної політехнічної школи Лозанни Ентоні С. Девісон:





Раніше вчені з’ясували, що людина, якій 90 років, має у півтори тисячі разів більше шансів померти наступного року, ніж дев’ятирічна дитина.

Але автори нової роботи заявили, що цей показник виходить на плато і можливість померти залишається стабільною, приблизно 50 до 50.

Завдяки якісним продуктам харчування та медицині, людина зможе дожити щонайменше до 130 років вже у XXI столітті. Однак, цей шанс, зазначає Девісон, один на мільйон.

«Будь-яке дослідження екстремальної старості, чи статистичне чи біологічне, передбачає екстраполяцію. Ми змогли встановити, що якщо межа нижче 130 років існує, то ми мали вже зараз виявити її, використовуючи наявні дані», – Ентоні С. Девісон, співробітник Федеральної політехнічної школи Лозанни

Тому дослідники роблять висновок: тривалість людського життя, швидше за все, не має меж. Автори також не знайшли відмінностей між статями у цьому питанні.

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