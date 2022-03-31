Вчені дійшли висновку, що тривалість людського життя не має меж
Вчені зі Швейцарії та Швеції заявили , що людина може доживати до 130 років вже у XXI столітті.
Автори нової роботи проаналізували інформацію з Міжнародної бази даних про тривалість життя, тобто дані по 1,1 тис. довгожителів. Такими вважають людей, які дожили до 105 і більше. Результати дослідженняпрокоментував співробітник Федеральної політехнічної школи Лозанни Ентоні С. Девісон:
«Кількість довгожителів віком більше 100 років багато років зростає в багатьох країнах, завдяки покращеному харчуванню, здоров’ю та соціальним умовам, тощо, хоча COVID-19 дещо знизив ці показники, ймовірно. Наше дослідження розглядає лише тих, хто прожив більше 105 років, проте виглядає обґрунтованим вважати, що ті ж фактори призведуть до зростання і кількості довгожителів», — Ентоні С. Девісон, співробітник Федеральної політехнічної школи Лозанни
Раніше вчені з’ясували, що людина, якій 90 років, має у півтори тисячі разів більше шансів померти наступного року, ніж дев’ятирічна дитина.
Але автори нової роботи заявили, що цей показник виходить на плато і можливість померти залишається стабільною, приблизно 50 до 50.
Завдяки якісним продуктам харчування та медицині, людина зможе дожити щонайменше до 130 років вже у XXI столітті. Однак, цей шанс, зазначає Девісон, один на мільйон.
«Будь-яке дослідження екстремальної старості, чи статистичне чи біологічне, передбачає екстраполяцію. Ми змогли встановити, що якщо межа нижче 130 років існує, то ми мали вже зараз виявити її, використовуючи наявні дані», – Ентоні С. Девісон, співробітник Федеральної політехнічної школи Лозанни
Тому дослідники роблять висновок: тривалість людського життя, швидше за все, не має меж. Автори також не знайшли відмінностей між статями у цьому питанні.