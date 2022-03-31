Українських інтернет провайдерів почали закривати за відмову блокувати російські сайти
Порушників позбавлятимуть основних ліцензій за відмови виконувати розпорядження Держспецзв'язку
Національна комісія з регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку виключила “Нетасист” та “Нетасcист” з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Це пов’язано із відмовою компаній блокувати російські сайти в Україні, повідомляє Держслужба спецзв’язку та захисту інформації.
Зазначається, що компанії не виконали розпорядження щодо безпеки електронних комунікацій та послуг та блокування російських доменів під час воєнного стану в Україні.
Надалі щодо зазначених операторів буде вжито жорстких заходів:
- встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіку;
- анулювання дозволу на користування номерним ресурсом;
- анулювання ліцензії використання радіочастотного ресурсу;
- вилучення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.
У Держспецзв’язку наголосили, що відповідне розпорядження регулятора було ухвалено з метою “знищення інформаційної навали з боку Росії”.
У свою чергу в Netassist назвали рішення виключити компанію з реєстру неправомірним, оскільки всі російські сайти нібито були заблоковані: “Минулого тижня всі ресурси, відомі мені і підлягають блокуванням, все ж таки були заблоковані” , – заявив власник компанії Максим Тульєв.
За його словами, наразі 10 тис. абонентів, включаючи держоргани, залишаться без інтернету та телефонного зв’язку. Компанія має намір подати до суду на регулятора.