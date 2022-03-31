Українських інтернет провайдерів почали закривати за відмову блокувати російські сайти

Національна комісія з регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку виключила “Нетасист” та “Нетасcист” з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Це пов’язано із відмовою компаній блокувати російські сайти в Україні, повідомляє Держслужба спецзв’язку та захисту інформації.





Зазначається, що компанії не виконали розпорядження щодо безпеки електронних комунікацій та послуг та блокування російських доменів під час воєнного стану в Україні.

Надалі щодо зазначених операторів буде вжито жорстких заходів:

встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіку;

анулювання дозволу на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензії використання радіочастотного ресурсу;

вилучення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.

У Держспецзв’язку наголосили, що відповідне розпорядження регулятора було ухвалено з метою “знищення інформаційної навали з боку Росії”.

У свою чергу в Netassist назвали рішення виключити компанію з реєстру неправомірним, оскільки всі російські сайти нібито були заблоковані: “Минулого тижня всі ресурси, відомі мені і підлягають блокуванням, все ж таки були заблоковані” , – заявив власник компанії Максим Тульєв.

За його словами, наразі 10 тис. абонентів, включаючи держоргани, залишаться без інтернету та телефонного зв’язку. Компанія має намір подати до суду на регулятора.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿