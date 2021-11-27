Стало відомо, у яких жінок більше шансів народити близнюків

Про народження близнюків мріє багато жінок. Але недарма близнюки — досить рідкісне явище, шанси на їхнє зачаття вкрай малі. Лікар-генетик Світлана В’яткіна пояснила, від чого залежить можливість народження близнюків та як її збільшити.





«Існує кілька видів близнюків, найчастіші, найпоширеніші та найвідоміші — це дизиготні та монозиготні близнюки», — нагадала В’яткіна.

Дизиготних близнюків зазвичай називають двійнятами – вони не будуть схожі один на одного, як дві краплі води. Такі близнюки можуть бути різностатевими — справа в тому, що запліднюються дві різні яйцеклітини.

«Частота народження дизиготних близнюків перебуває під впливом кількох факторів, серед яких вік мами та національність. Найчастіше дизиготні близнюки з’являються у чорношкірих матерів, а найрідше в Азії», — пояснила лікарка.

Народженню дизиготних близнюків можна посприяти, підібравши потрібний час — жінки віком від 35 до 39 років народжують двійнят частіше, ніж інші, це насамперед пов’язано з фізіологічними особливостями цього віку.

Крім того, схильність жінки до народження близнюків передається у спадок – так що, якщо у вас в роді часто виходили двійнята, то у вас є всі шанси.

“Здатність жінки продукувати одночасно кілька яйцеклітин, а не одну є спадковою, тому ми можемо спостерігати народження дизиготних близнюків з покоління в покоління в межах однієї сім’ї”, – уточнила В’яткіна.

Інакше справа з монозиготними близнюками – тими самими, яких не відрізнити один від одного.

“Монозиготні, або ідентичні близнюки, з’являються тоді, коли запліднюється лише одна яйцеклітина, але, згодом, на ранніх етапах розвитку ембріона, вона з невідомих причин поділяється на дві рівні частини”, – розповіла генетик.

Такі близнюки мають однаковий набір генів — тому максимально схожі один на одного у всьому, включаючи стать і групу крові.

Вплинути на імовірність появи на світ таких близнюків не вдасться – це тільки воля випадку.

«Частота народження монозиготних близнюків однакова у всіх народностях і в матерів різних вікових груп, і не знайдено жодної спадкової схильності до народження монозиготних близнюків», — сказала В’яткіна.