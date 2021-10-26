Ілон Маск заявив, що перші туристи на Марс загинуть

Глава американської компанії SpaceX Ілон Маск попередив , що першим людям, які полетять на Марс, потрібно готуватися померти не на Землі. Заяву інженера та бізнесмена, яку він зробив в інтерв’ю засновнику X Prize Foundation Пітеру Діамандісу, наводить Fox Business.





За словами Маска, в ході місії на Марс “ви можете померти, буде незручно і, ймовірно, не буде гарної їжі”. На його думку, у запрошенні для відвідування Червоної планети необхідно зазначати, що космонавти, колонізатори та туристи можуть не повернутися додому. Засновник аерокосмічної компанії SpaceX додав, що це буде «важка та небезпечна подорож». При цьому Маск додав, що першими людьми на Марсі мають стати добровольці, на яких чекає «чудова пригода».

“Чесно кажучи, група людей, ймовірно, помре на самому початку подорожі”, – додав Маск, однак зазначив “приголомшливий досвід” місії.

«Ця місія не для всіх, — сказав бізнесмен. — Потрібні лише волонтери!»

SpaceX запустила понад сто ракет за останнє десятиліття. Деякі з них вибухнули чи розбилися. Маск передбачив висадку людей на Марс до 2026 року та створення міста на Червоній планеті з населенням 1 млн осіб.

Раніше, у червні 2016 року, глава SpaceX в інтерв’ю виданню The Washington Post порівняв запланований початок колонізації Марса з освоєнням Північної Америки англійцями.