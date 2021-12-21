Підпис поставлено: податки зростуть для українців вже з 1 січня

Днями президент України Володимир Зеленський підписав так званий «ресурсний» закон. Документ передбачає підвищення цілої низки податків, серед яких ставка для власників сільгосп земель, екологічний податок, акциз на пиво та сигарети тощо. Позатим пункт про підвищення ренти на залізну руду так і не потрапив до фінального тексту документу.





Закон №5600, над яким у Раді працювали майже пів року, набере чинності вже 1 січня наступного року, тобто менш ніж через два тижні. Документ не лише збільшить деякі податкові ставки, а й докорінно змінить підхід до процедури оподаткування алкоголю й цигарок акцизом, та навіть податком на додану вартість.

Новий закон підвищить декотрі ставки за шкідливі викиди (екологічний податок). До того ж він впровадить принципово новий вид стягнення для власників землі сільськогосподарського призначення – мінімальне податкове зобов’язання. Цей податок по суті буде відсотком із найменшого можливого доходу, який отримує від землі її власник, чи орендар.

Позатим так званий «ресурсний» закон обмежить пересування керівників вітчизняних підприємств, що не сплатили податки. Таким громадянам буде категорично заборонено залишати територію країни, якою б не була причина від’їзду.

Документ також повинен був містити пункт про зміну формули, за якою вираховується рента на залізну руду. Та ця правка зникла із тексту закону ще до другого читання.

Загалом «ресурсний» закон було прийнято парламентарями 30 листопада, після чого він очікував на схвалення президента. Нові правила оподаткування офіційно вступлять у силу із першого дня нового 2022 року. Щоправда, деякі його положення буде втілено в життя вже на наступний день після публікації.

Нагадаємо, що прийняття закону №5600 стало виконанням обіцянки, даної Міжнародному валютному фондові. За попередніми розрахунками нова податкова політика дозволить Україні протягом наступного року збільшити дохід держбюджету принаймні на 0,5% внутрішнього валового продукту.