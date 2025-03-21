Samsung назвала пристрої, які отримають апдейт до One UI 7 та Android 15

Samsung опублікувала більш детальний список пристроїв, які придатні для операційної системи One UI 7 на базі Android 15.

У цьому списку є як відносно нові смартфони/планшети на кшталт Galaxy S24 і Galaxy Tab S10, так і старіші пристрої, які вийшли кілька років тому. Наприклад, у списку вказана серія смартфонів Galaxy S21. Вони були представлені у 2021 році й у 2025-му вже вважаються «старичками». Те ж саме можна сказати про Galaxy Z Flip3 і Galaxy Z Fold3.

Пристрої, які оновляться до One UI 7:

Судячи з усього, цей список не повний, оскільки в ньому немає жодного смартфона Galaxy A. Деякі з них теж повинні оновитися на One UI 7.

Нова OC вийде не одночасно у всіх країнах. У своєму минулому анонсі Samsung говорила, що поширення стабільної версії One UI 7 для пристроїв минулого покоління почнеться 7 квітня. У новому сінгапурському прес-релізі йдеться про 14 квітня. У будь-якому разі протягом весни більшість смартфонів і планшетів мають оновитися.