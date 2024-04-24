Дуров прокоментував видалення Telegram із китайського App Store

Співзасновник Telegram Павло Дуров прокоментував ситуацію з видаленням месенджера з китайської версії App Store і зазначив, що не помітив зниження кількості завантажень програми з Китаю. У своєму блозі він висловив припущення, що ця дія була спрямована проти корпорації Apple, а не самих додатків.

Apple минулого тижня видалила в Китаї з App Store додатки-месенджери WhatsApp, Telegram, Signal і Line, виконавши таким чином розпорядження Управління з питань кіберпростору КНР. У компанії заявили, що виконують законні вимоги влади країн, де працюють, навіть якщо з цими вимогами не згодні.

Дуров зазначив, що Telegram залишається лідером за кількістю завантажень у Китаї на Android, посилаючись на дані Google Play. Він висловив упевненість у популярності свого месенджера серед китайських користувачів, які, як зазначив бізнесмен, використовують Telegram навіть незважаючи на необхідність підключати для цього VPN.

Співзасновник Telegram наголосив, що рішення китайської влади може, насамперед, вдарити по Apple, призвівши до зменшення частки ринку iPhone у Китаї. Винна в цьому буде сама компанія, оскільки не дозволяє користувачам встановлювати додатки на свої смартфони в обхід App Store.