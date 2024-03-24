Який вигляд має найкрасивіша людина у світі очима нейромереж

У кожної людини свої уявлення про красу. Здається, нейромережі з цим не згодні. Алгоритми вважають, що привабливість має свої стандарти.

Відомий бренд косметики NordChem використав популярну нейронку Midjourney для того, щоб згенерувати найвродливіших людей в усьому світі та в певних регіонах планети. Мета проєкту: показати, що краса не залежить від етнічної приналежності.

Найкрасивіші люди на планеті (Фото: nordchem)

Так виглядають найкрасивіші люди. Нейромережа вважає, що у найкрасивішої дівчини на Землі темне кучеряве волосся, веснянки на обличчі, пишні брови, пухкі губи, карі очі і злегка смаглява шкіра. У найкрасивішого чоловіка важкий погляд, світла шкіра й очі, а також чітко виражені вилиці та модна неголеність.

Інші країни

Експерти перед створенням зображень за допомогою нейромережі проаналізували сотні сторінок у соціальних мережах і з’ясували, які типи зовнішності лайкають найчастіше в різних країнах. Гортайте галерею і дивіться, який вигляд має найкрасивіша пара Японії або США:

Алгоритми показали, що уявлення про красу в різних куточках світу однакові, незважаючи на етнічні відмінності. Усі найкрасивіші жінки від Midjourney мають довге волосся і широко розставлені очі. А красу чоловіка, на думку ШІ-художника, визначає похмурий погляд і випираючі вилиці.