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STALKER 2 не вийде не лише на PlayStation 5

14.12.2021
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STALKER 2

STALKER 2: Heart of Chernobyl не планується випускати в хмарних сервісах. Про це заявили розробники, відповідаючи на особисте запитання одного із фанатів на ім’я Олександр. Той уточнив, чи планують автори гри через складну ситуацію на ринку з комплектуючими, забезпечити доступ через «хмару».


При цьому в коментарях відмітили, що деякі сервіси пропонують буквально орендувати потужний PC, тому можна придбати STALKER 2 на свій акаунт Steam і запустити її через нього. Інші вважають, що власники слабкого заліза можуть “пройти гру на YouTube”, або почекати, коли покращиться ситуація з комплектуючими.

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9 грудня стали відомі нові подробиці майбутнього сіквела. Декілька видань, включаючи PC Gamer, опублікували скріншоти, концепт-арти та описи мутантів, угруповань і локацій з STALKER 2. Наприклад, стало відомо, що в грі з’явиться мутувавший і дуже небезпечний псі-олень. У грі з’явиться нове угруповання «Варта», члени якого називають себе «поліцейськими Зони». Також головному герою доведеться спати і втамовувати голод, інакше подорож по локаціях, повних артефактів та ворогів, може закінчитися плачевно. Також стало відомо, про систему руйнвань у грі.

STALKER 2

STALKER 2 запланована на 28 квітня 2022 – гра вийде на Xbox Series і PC, а за бортом залишиться PlayStation 5 та всі хмарні сервіси.

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14.12.2021
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