STALKER 2 не вийде не лише на PlayStation 5

STALKER 2: Heart of Chernobyl не планується випускати в хмарних сервісах. Про це заявили розробники, відповідаючи на особисте запитання одного із фанатів на ім’я Олександр. Той уточнив, чи планують автори гри через складну ситуацію на ринку з комплектуючими, забезпечити доступ через «хмару».





При цьому в коментарях відмітили, що деякі сервіси пропонують буквально орендувати потужний PC, тому можна придбати STALKER 2 на свій акаунт Steam і запустити її через нього. Інші вважають, що власники слабкого заліза можуть “пройти гру на YouTube”, або почекати, коли покращиться ситуація з комплектуючими.

9 грудня стали відомі нові подробиці майбутнього сіквела. Декілька видань, включаючи PC Gamer, опублікували скріншоти, концепт-арти та описи мутантів, угруповань і локацій з STALKER 2. Наприклад, стало відомо, що в грі з’явиться мутувавший і дуже небезпечний псі-олень. У грі з’явиться нове угруповання «Варта», члени якого називають себе «поліцейськими Зони». Також головному герою доведеться спати і втамовувати голод, інакше подорож по локаціях, повних артефактів та ворогів, може закінчитися плачевно. Також стало відомо, про систему руйнвань у грі.

STALKER 2 запланована на 28 квітня 2022 – гра вийде на Xbox Series і PC, а за бортом залишиться PlayStation 5 та всі хмарні сервіси.