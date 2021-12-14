Softnews

Стало відомо, що можна буде знищити в STALKER 2

14.12.2021
Менше хвилини
STALKER 2

Розробники продовжують розповідати про один із найочікуваніших довгобудів в історії ігрової індустрії.


Нещодавно ми дізналися, що гра займе на жорсткому диску або на твердотілому накопичувачі рекордні 180 ГБ. Тепер автори поділилися інформацією про систему руйнування.

Новини по темі

На багато чого розраховувати не варто. Це не мультиплеєрний Battlefield, а сюжетний бойовик з цікавою історією в своїй основі.

Зруйнувати дозволять лише дрібні об’єкти. Йдеться про різні перешкоди, невисокі паркани, інші невеликі предмети. Їх можна знищити чи прострілити. Чим потужніша зброя, тим більші отвори від влучення.

Але великі об’єкти не ушкоджуються. Будинки знищити не можна, великі стіни також залишаться на своїх місцях.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
Tags
14.12.2021
Менше хвилини

Новини по темі

заводські налаштування

Експерти розповіли, які проблеми вирішить скидання смартфона Android до заводських налаштувань

13.12.2021
Огляд OPPO Find X2: перший серед флагманів

PUBG на ПК та консолях стане безкоштовним: але є нюанс

13.12.2021

Як дізнатися чи немає вірусу в системі і куди підключається ваш комп’ютер

13.12.2021

Знайдено новий спосіб обходу обмежень під час встановлення теми MIUI

13.12.2021
Back to top button