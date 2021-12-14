Стало відомо, що можна буде знищити в STALKER 2

Розробники продовжують розповідати про один із найочікуваніших довгобудів в історії ігрової індустрії.





Нещодавно ми дізналися, що гра займе на жорсткому диску або на твердотілому накопичувачі рекордні 180 ГБ. Тепер автори поділилися інформацією про систему руйнування.

На багато чого розраховувати не варто. Це не мультиплеєрний Battlefield, а сюжетний бойовик з цікавою історією в своїй основі.

Зруйнувати дозволять лише дрібні об’єкти. Йдеться про різні перешкоди, невисокі паркани, інші невеликі предмети. Їх можна знищити чи прострілити. Чим потужніша зброя, тим більші отвори від влучення.

Але великі об’єкти не ушкоджуються. Будинки знищити не можна, великі стіни також залишаться на своїх місцях.