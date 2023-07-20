Штучний інтелект назвали найбільшою бульбашкою всіх часів

Штучний інтелект (ШІ) зараз перебуває на підйомі. Інвестори вкладають мільярди доларів у різні стартапи, сподіваючись, що вони зможуть осідлати наступну велику технологічну хвилю і заробити багато грошей.

Однак не всі вірять, що ця тенденція збережеться. До скептиків входить (принаймні створює видимість) генеральний директор Stability AI Емад Мостак, за словами якого в найближчому майбутньому ця галузь впаде, як картковий будиночок.

«Я думаю, що ми побачимо найбільшу бульбашку в історії. Я називаю це бульбашкою dot AI, і вона ще навіть не розпочалася», — сказав Мостак під час телефонної розмови з банківськими аналітиками. Він порівняв ситуацію із крахом доткомів у США наприкінці 1990-х, коли з багатьох переоцінених проектів інвестиції виправдала лише мала частина.

Однак іноземні коментатори зазначають, що всього три місяці тому Мостак використав зовсім іншу риторику, заявивши на одній із конференцій, що ШІ «ніяка не бульбашка» і що він «важливіший за 5G або безпілотні автомобілі».

Крім того, CNBC вказує, що Мостак вже отримав від інвесторів понад 100 мільйонів доларів на розвиток нейромережі Stable Diffusion, яка перетворює текстові описи на картинки. У зв’язку з цим виникає резонне питання: навіщо намагатися зібрати кошти для бізнесу, який, на твою думку, перебуває на межі краху? Логічно припустити, що керівник просто намагається привернути увагу засобів масової інформації – буквально за будь-яку ціну.