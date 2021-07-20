Оприлюднено список смартфонів Xiaomi, які скоро отримають нове топове оновлення

Хоча Xiaomi ще не випустила оновлення MIUI 12.5 для багатьох пристроїв Xiaomi, Redmi і POCO. Зображення передбачуваного Mi Mix 4 викликало суперечки про MIUI 13 – наступну оболонку Android для мобільних пристроїв компанії. Оновлення, яке ще не підтверджено і офіційно не оголошено, дуже схвилювало всіх нас, шанувальників MIUI.





Оскільки у MIUI 12.5 багато таких корисних фіч, як поліпшена конфіденційність, більше звуків, перероблена смуга гучності і налаштувань меню, оптимізація енерговитрат, є підозри, що ми не побачимо ніяких серйозних змін.

Або компанія все-таки підготувала нові функції, про які поки невідомо.

Про оновлення не було оголошено, тому у нас немає підтвердженого списку функцій MIUI 13. Але завдяки витокам у нас є інформація про те, чого можна очікувати від наступного оновлення від Xiaomi.

Згідно GizChina, MIUI 13 може мати функцію, яка називається «Розширення пам’яті». Ця функція дозволить пристрою використовувати сховище для збільшення ОЗП, що може бути дійсно корисно для пристроїв з меншим обсягом ОЗП. Крім того, ходять чутки, що оновлення може додати кілька нових живих шпалер для підтримуваних пристроїв.

Коли вийде MIUI 13?

В даний час Xiaomi зайнята розгортанням MIUI 12.5 для багатьох смартфонів Xiaomi, Redmi і POCO. Деякі з них отримали стабільні оновлення, проте більшість смартфонів бюджетного і середнього рівня навіть не отримали бета-версії (за винятком Китаю), тому оновлення MIUI 13 ще дуже далеко від релізу.

Однак не можна заперечувати того факту, що оновлення може бути оголошено в кінці липня, спочатку в Китаї, а потім і у всьому світі.

Швидше за все (опираємося на попередні історії оновлень Xiaomi) ці пристрої отримають оновлення MIUI 13.

Відповідні пристрої MIUI 13