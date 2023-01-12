Знайдено вразливості, що загрожують усім користувачам Windows
Розробники Zoom виявили три небезпечні вразливості, що загрожують користувачам Windows та MacOS
Розробники Zoom повідомили про виявлення та усунення трьох небезпечних уразливостей, які загрожували всім користувачам операційних систем Windows та MacOS.
Зазначається, що баги ховалися у корпоративній програмі Zoom Rooms, яка створена для компаній з метою полегшення проведення відеоконференцій за відсутності кількох співробітників у конференц-залі. Користувачам необхідно оновити програму, щоб уникнути потенційного злому.
У разі вразливості CVE-2022-36930 хакер міг без прав адміністратора використовувати діру в установнику Zoom Rooms для Windows, щоб отримати привілеї рівня SYSTEM. Це дозволило б йому запускати віруси та завантажувати дані з жорстких дисків компанії.
Вразливість під номером CVE-2022-36929 була в самій програмі Zoom Rooms для Windows і давала доступ до рівня SYSTEM. За словами розробників, діра є у всіх версіях Rooms для Windows аж до 5.12.7.
Вразливість CVE-2022-36926 працює так само, але зачіпає варіант Zoom Rooms для ОС MacOS від Apple аж до версії 5.11.3.
Програма Zoom Rooms має платну підписку та 30-денний безкоштовний період. Передплата коштує $49 за один конференц-зал. В даний час розробники пропонують завантажити версію 5.13.5.
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