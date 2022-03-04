Cyberpunk 2077 та Відьмкак більше не доступні в Росії

Польська компанія CD Projekt вирішила припинити продаж як цифрових, так і фізичних копій своїх ігор.





Які ігри випустила CD Projekt?

Це знаменитий рольовий екшен Cyberpunk 2077, а також трилогія “Відьмак”. «Відьмак 3: Дике Полювання», реліз якого відбувся у 2015-му році, нагадаємо, було названо численними виданнями однієї з найкращих ігор в історії.

Компанія пообіцяла, що куплені раніше ігри, як у цифрі, так і на дисках, продовжать працювати в Росії разом із усіма доповненнями. Перед гравцями розробники вибачилися, сподіваючись на розуміння. Також CD Projekt має сервіс цифрової дистрибуції GOG. У ньому більше не приймаються російські рублі. Але про повне блокування сервісу мови поки що (акцент на цьому слові) не йдеться.

Раніше Electronic Arts вирішила видалити команди РФ зі спортивних симуляторів FIFA та NHL. З NHL також приберуть команду Білорусії.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿