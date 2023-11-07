Опубліковано список смартфонів Xiaomi які отримають HyperOS

Список смартфонів та планшетів, які отримають HyperOS (фірмова оболонка на базі Android 14, прийшла на зміну MIUI) за межами Піднебесної, опубліковано на офіційному сервері виробника.
Першими оновляться такі моделі:
- Смартфон Xiaomi 11T;
- Смартфон Xiaomi 12T;
- Смартфон Xiaomi 12T Pro;
- Смартфон Xiaomi 13;
- Смартфон Xiaomi 13 Pro;
- Смартфон Xiaomi 13 Ultra;
- Смартфон Xiaomi 13T;
- Смартфон Xiaomi 13T Pro;
- Планшет Xiaomi Pad 6
Очевидно, що міжнародні версії Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro отримають HyperOS.
До речі, відомо, що в Китаї на HyperOS також працюватимуть Redmi K60 Ultra, Xiaomi Pad 6 Max, телевізори Xiaomi S Pro, розумний годинник Xiaomi Watch 3, розумна колонка Xiaomi Sound Speaker та розумна камера Xiaomi Smart Camera 3 Pro.
Китайська HyperOS почне розповсюджуватись найближчим часом.
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