Експерт перерахував причини відмовитися від браузера Google Chrome

Автор журналу Forbes Зак Дофман розповів, чому безпечніше за все не користуватися Google Chrome.





У матеріалі повідомляється , що на даний момент Google Chrome – один з тих браузерів, де немає захисту від стеження за діями користувачів і збору їх даних. Технологія, що застосовується розробниками в даний момент, не допомогла в цьому.

При цьому сама компанія Google підтверджує, що подібна політика підірвала довіру людей. Але причина того, що її співробітники не поспішають забороняти стеження, на думку журналіста, – в фінансах. При обмеженні відстеження прибуток від рекламного впливу на користувачів стане менше.

Навіть нова технології Privacy Sandbox, FLoC (знеособлене відстеження дій) не вирішить проблему повністю, підкреслює автор. Зараз існує дуже велика кількість різних трекерів і брокерів даних, які не дозволять забезпечити повну конфіденційність інформації про користувачів.

Раніше представники Google заявляли, що FLoC забезпечує кращий захист інформації, ніж індивідуальне міжсайтове відстеження. Зараз вони повідомили, що це не так. За словами співробітників компанії, для конфіденційності досить, щоб були поверхні з цифровими відбитками користувачів.

Через те, що включення FLoC в роботу браузера і відмова від файлів cookie відкладені компанією на кілька років, за словами Brave, браузер буде відслідковувати дії і збирати інформацію про користувачів мінімум до 2023 року.

Таким чином, робить висновок Зак Дофман, Google зможе забезпечити конфіденційність даних користувачів браузера, якщо знайде інший спосіб продажу реклами.

Власникам продукції Apple експерт радить використовувати Safari. Крім того, у операційної системи компанії є функція Private Relay.