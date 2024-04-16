Частина користувачів втратила доступ до YouTube: в Google все пояснили

Розробники YouTube заборонили переглядати відео в додатках із блокувальниками реклами. Повідомлення про це з’явилося в блозі Google.

Користувачі модифікованих додатків YouTube ReVanced та інших тепер не можуть відкривати відеоролики – замість відеоряду вони бачать повідомлення про помилку: “Наступний контент недоступний у цьому застосунку”, в якому рекомендується оновити застосунок.

Перші скарги користувачів модифікованих версій YouTube почали з’являтися на форумах наприкінці березня – початку квітня.

“Ми хочемо наголосити, що наші умови не дають змоги стороннім застосункам вимикати рекламу, оскільки це не дає змоги творцеві отримувати винагороду за перегляд, а реклама на YouTube допомагає підтримувати творців і дає змогу мільярдам людей у всьому світі користуватися сервісом”, – заявляють представники YouTube. Користувачам, які не хочуть бачити рекламу, рекомендують підключити платну підписку YouTube Premium.

Минулого року YouTube почав боротьбу з розширеннями блокувальників реклами у веб-версії сервісу. Тепер YouTube забороняє користуватися “зламаними додатками”, які популярні серед користувачів Android.

YouTube дозволяє стороннім додаткам використовувати своє API тільки при дотриманні певних умов, при порушенні яких розробники “вживуть відповідних заходів для захисту платформи, творців і глядачів”.

Модифіковані версії YouTube дають змогу не тільки дивитися відео без реклами самої платформи, а й пропускати інтеграції в роликах від самих блогерів, пропускати нав’язливі заклики підписатись на канал, неінформаційні частини відео, скачувати відео, слухати його з вимкненим екраном і багато чого іншого, чого не можна отримати навіть за активної підписки YouTube Premium.