В Telegram знайшли канали, де у вільному доступі продають секретні документи спецслужб США

У месенджері Telegram виявлено канали, зокрема пов’язані з «російськими хакерами», у яких торгують секретними документами американських державних структур. Про це повідомляє газета Financial Times , яка провела власне розслідування.

Як заявляє FT, хакер пропонував представнику газети купити базу даних з іменами співробітників ФБР , засекречену документацію з управління бойовими літаками США , а також документи з поліцейських департаментів усіх американських штатів. Канал кіберзлочинця виявився лише одним із подібних місць, де можна придбати секрети держструктур США «без паролів, спеціального програмного забезпечення чи будь-якого знання дарквебу».

FT вдалося знайти в цих Telegram-каналах, зокрема секретні документи Пентагону , злиті військовослужбовцем ВПС США Джеком Тейшейрою , а також приватні листування між правоохоронними органами та IT-гігантами.

Один із опитаних FT американських дипломатів назвав подібні канали лише «верхівкою айсберга». За його словами, навіть застарілі секретні документи мають велику цінність, оскільки дають уявлення про те, як країна вирішує свої проблеми, як ставиться до загроз, як тренує людей.