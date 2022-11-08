У Windows 11 з’явилася інтегрована реклама. Причому в найнесподіванішому місці!

Вбудована в операційні системи реклама повільно, але чітко стає трендом. Спочатку вона захопила мобільні пристрої, а тепер дісталася до робочого столу. Microsoft всунула новий рекламний блок у Windows 11, причому в несподіване місце – панель вимкнення комп’ютера.

Як показують скріншоти, до стандартних пунктів меню в особі «Сплячого режиму», «Завершення роботи» та «Перезавантаження» додався новий, який по черзі пропонує залогінитися в обліковий запис Microsoft, залогінитися в OneDrive або завершити заповнення профілю. Коротше кажучи, компанія дуже нав’язливо просуває власні сервіси, пункт з нагадуванням, що не відключається, просто мозолить очі.

Поки що нововведення торкнулося лише тестових збірок Windows 11, але не виключено, що з часом воно з’явиться на основі. Власне, це не вперше, коли Microsoft інтегрує рекламу в ОС, а нещодавно з нею зіткнулися ще й власники ігрових консолей Xbox. Вектор розвитку зрозумілий, швидше за все, рекламу ми спостерігатимемо все частіше, і з’явиться вона там, де ніхто не очікує.