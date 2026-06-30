Windows 11 встановили на дуже старий комп’ютер: результат здивував навіть технофанів

Ентузіасту вдалося запустити Windows 11 на комп’ютері з дуже старою апаратною базою — материнською платою з підтримкою DDR1-пам’яті та AGP-відеокарти. Про експеримент користувач O_MORES розповів на Reddit, а згодом на нього звернуло увагу Tom’s Hardware.

Основою системи стала материнська плата ASRock ConRoe865PE на чипсеті Intel i865PE, який походить ще з 2003 року. Її особливість у тому, що вона дозволяла поєднати старі компоненти на кшталт DDR1 і AGP з новішими на той час процесорами Intel Core 2. У цьому випадку ентузіаст використав чотириядерний Core 2 Quad Q6600.

AGP теж вдалося оживити

Найцікавішою частиною експерименту стала робота відеокарти. У системі використали ATI Radeon HD 4650 AGP. За словами автора, після додаткових налаштувань AGP 8X запрацював повноцінно, а апаратне декодування H.264 також стало активним. Для цього він використав 64-бітні драйвери Windows 7 від 2012 року.

У демонстрації система запускала сучасні браузери, відео з апаратним декодуванням, кілька ігор і 3D-бенчмарки. Tom’s Hardware окремо зазначає, що ПК зміг запустити навіть Crysis — класичний жартовий тест для старого й нестандартного заліза.

Автор експерименту стверджує, що Windows 11 на такій конфігурації працює стабільно. Водночас це радше технічна демонстрація, ніж практична порада для масового користувача.

Чому це не означає офіційну підтримку

Попри успішний запуск, такий комп’ютер не відповідає стандартним вимогам Windows 11. Microsoft вказує, що для системи потрібен сумісний процесор із офіційного списку, а також TPM 2.0 та інші апаратні умови.

Окремо Microsoft попереджає, що встановлення Windows 11 на пристрої, які не відповідають мінімальним вимогам, не рекомендується. Такі ПК не отримують повної підтримки, можуть мати проблеми сумісності й не мають гарантії отримання оновлень, зокрема безпекових.

Тому цей випадок показує не стільки реальну придатність старого ПК для щоденної роботи, скільки гнучкість Windows і наполегливість ентузіастів. Запустити сучасну ОС на платформі з DDR1 та AGP можливо, але для звичайного користувача це залишається експериментом із ризиками, а не повноцінною альтернативою підтримуваному комп’ютеру.