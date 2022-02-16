Вічне протистояння: названо 10 речей, які iOS робить краще, ніж Android

Ми, напевно, отримаємо порцію хейту за цю статтю, проте давайте мислити об’єктивно. Важко не визнати, що є багато речей, в яких iOS перевершує Android.





Android – хороша операційна система, що має безліч крутих функцій, які перевершують iOS від Apple. Компанія Google пропонує більш відкриту платформу, а також ефективність, універсальність та можливості налаштування.

Однак у кожної ОС є свої сильні та слабкі сторони. iOS, як і Android, має пару козирів у рукаві, завдяки яким настільки величезна кількість користувачів віддають перевагу саме системі від Apple.

Багато хто стверджує, що все зводиться до бренду та статусу компанії, проте все набагато ширше. Любителі технологій повинні визнати, що iOS робить багато речей краще, ніж Android. І сьогодні ми розповімо про них.

ШВИДКІСТЬ РОБОТИ ТА ПЛАВНІСТЬ ІНТЕРФЕЙСУ

Ми користувалися обома платформами протягом багатьох років, тому впевнено можемо сказати, що зіткнулися зі значно меншою кількістю збоїв та зависань під час використання iOS.

Продуктивність – один з елементів, в яких iOS проявляє себе набагато краще, ніж Android. Це звучить смішно, враховуючи те, що знаходиться під капотом у iPhone. Наприклад, в даний час iPhone 13 Pro Max є найпотужнішим смартфоном компанії та оснащений шестиядерним процесором з 6 ГБ оперативної пам’яті. Такі характеристики (у кращому разі) будуть вважатися середніми для сучасних телефонів на базі Android.

Однак правда в тому, що багато користувачів просто губляться в характеристиках і часто забувають про те, що вони означають.

Продуктивність залежить не тільки від крутого заліза. Обчислювальна потужність — це більше, ніж кількість ядер і тактова частота. Вже багато разів було доведено, що процесори Apple кращі ніж процесори Qualcomm.

Але на цьому не все, оскільки найважливішим є те, що iOS оптимізована для ідеальної роботи з декількома типами пристроїв, які виробляє Apple.

Android встановлена ​​на безмежній кількості смартфонів, планшетів та інших продуктів. OEM-виробники повинні оптимізувати програмне забезпечення під обладнання, але часто не справляються з цим.

Закрита екосистема Apple забезпечує тіснішу інтеграцію, тому iPhone не потрібні надпотужні характеристики, щоб відповідати топовим телефонам на базі Android. Все зводиться до оптимізації між апаратним та програмним забезпеченням.

Оскільки Apple контролює виробництво від початку до кінця, компанія може забезпечити ефективніше використання ресурсів. Крім того, розробники суворо ставляться до процесу випуску додатків, не кажучи вже про те, що їм не потрібно працювати над оптимізацією для незліченної кількості гаджетів.

Однак це не означає, що всі пристрої на iOS кращі. Деякі смартфони на базі Android оснащені неймовірно потужними характеристиками, тому видають чудову продуктивність.

Загалом, iOS працює швидше і більш плавно, ніж більшість телефонів Android у порівнянних цінових діапазонах. Наприклад, iPhone 13 Mini здатний працювати майже так само добре, як і найпотужніший iPhone, але його ціна при цьому набагато менша. Навіть «бюджетний» iPhone SE працює чудово і досі.

ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ

Google і виробники-партнери постійно намагаються зробити Android інтуїтивніше зрозумілою, але система залишається трохи заплутаною в деяких місцях.

Проблема полягає у невідповідності між виробниками телефонів, що створює так звану «криву навчання» — більшість телефонів на базі Android виглядають та працюють по-різному.

Шанувальникам Apple подобається простота операційної системи iOS. Вона не напхана безліччю різних опцій, що і приваблює. Багато користувачів не бажають «возитися» з телефоном і витрачати час на його налаштування. Їм потрібен девайс, який добре працює, простий у використанні та дозволяє отримати доступ до потрібного контенту за лічені секунди.

У iOS всі значки та програми впорядковані, і ви можете переміщувати їх як завгодно – все знаходиться перед вами. Налаштування просте, а досвід завжди однаковий, незалежно від типу пристрою.

Інтерфейс користувача на iOS інтуїтивно зрозумілий, тому звикнути до нього можна за 10-15 хвилин (навіть новачкові). Так само, якщо у вас є досвід використання гаджета на базі iOS, ви можете перейти на будь-який інший пристрій компанії і відразу ж розберетеся, як він працює.

РЕГУЛЯРНІ ОНОВЛЕННЯ

Регулярні оновлення ПЗ – те, в чому iOS безперечно перевершує Android. Якщо ваш пристрій на базі iOS відповідає вимогам для встановлення останнього оновлення, ви зможете оновити смартфон одразу.

Але тут важливо відзначити, що старі пристрої типу iPhone 6 не дуже добре справляються з ресурсомісткими версіями iOS. Однак не слід забувати, що з моменту виходу телефону минуло 8 років, тому тут все логічно.

А ось з екосистемою Android ситуація гірша. Google надає прямі оновлення лише власним продуктам, таким як Pixel 6 або Pixel 5a, але навіть ці смартфони не завжди отримують справді хороші оновлення.

Такі виробники, як Samsung, Sony, Motorola і всі інші повинні дочекатися випуску нової версії ОС від Google, попрацювати над нею, оптимізувати її для своїх пристроїв, а потім відправити в маси.

Таким чином, користувачі Android отримують оновлення із запізненням, іноді на кілька місяців… або взагалі ніколи.

ЕКОСИСТЕМА



У цьому компоненті між обома ОС скоріше нічия, оскільки за останні кілька років Google добре попрацювала над інтеграцією своїх сервісів на різних пристроях.

Незважаючи на це, продукція Apple, а саме iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch та комп’ютери Mac, тісно інтегрована з iCloud, iMessage, FaceTime та іншими внутрішніми службами.

Google також може запропонувати кілька хороших сервісів, але вони не виглядають настільки зрозумілими та пов’язаними.

Крім того, деякі програми, необхідні для доступу до основних служб Google, не встановлені заздалегідь, тому користувачі змушені шукати їх у магазині Google Play.

Так, для технічно підкованих користувачів це не складе особливих труднощів, але деякі інші люди напевно зіштовхнуться з невеликими проблемами.

Говорячи про магазини програм, Apple App Store контролюється значно краще, ніж Google Play Store. Розробники, які бажають розмістити свої програми в App Store, повинні пройти довгий і дорогий список перевірок та процедур, в результаті чого в магазині з’являються лише безпечні ігри/програми.

Завдяки цьому Apple App Store, як правило, «чистіше», у ньому менше реклами і ви можете знайти цікаві додаткові функції. Таким чином, магазин додатків на iOS є більш безпечним і простим у навігації.

БЕЗПЕКА (ПОКИ ЩО)

Ще кілька років тому iOS була непереможним лідером у плані безпеки пристроїв, проте останні оновлення Google поступово виправляють ситуацію, тому зовсім скоро Apple може втратити своє місце на п’єдесталі.

Google продовжує покращувати захист Google Play Store і вживає заходів для забезпечення безпеки телефонів та інформації Android користувачів.

Тут варто згадати двоетапну верифікацію, Google Play Protect, додаткові контрольовані дозволи додатків та багато іншого. Ці оновлення (разом із старішими технологіями захисту) підвищують безпеку Android, яка вже зараз здатна нав’язати конкуренцію iOS.

Незважаючи на це, Apple, як і раніше, має перевагу. iOS пропонує послідовніші оновлення для всіх пристроїв, закриту екосистему, в яку важче проникнути, і більш «суворий» магазин додатків. Всі ці фактори разом суттєво знижують ймовірність проникнення зловмисників.

CARPLAY

Обидві операційні системи пропонують програми для інтеграції з панеллю приладів автомобіля: Android Auto і Apple CarPlay відповідно. Але тут практично без конкуренції – сервіс від Apple набагато краще за більшістю параметрів!

Перш за все, CarPlay пропонує більш зручний інтерфейс: іконки акуратно розташовані, ви можете переміщувати їх або перенести улюблені програми на панель швидкого доступу.

Так, CarPlay працює так само, як і iOS на телефоні чи планшеті! Деякі функції були змінені, але, загалом, ви не помітите особливої ​​різниці.

Нещодавно Android Auto відмовився від повністю рандомного інтерфейсу, заснованого на рекомендаціях. Тепер система більше схожа на Apple CarPlay і пропонує список додатків, до яких ви можете легко та швидко отримати доступ.

Тим не менш, Android Auto все ще трохи заплутана. Не кажучи вже про продуктивність, яка явно шкутильгає.

Google Assistant працює краще, ніж Siri, але цієї функції недостатньо, щоб відмовитися від CarPlay. Система від Apple виглядає краще, простіше у використанні, та й функціональніше.

ЧУДОВА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Apple також лідирує щодо технічної підтримки клієнтів.

Якщо у вас в місті є офіційний магазин компанії, то, у разі поломки пристрою не з власної вини, ви можете отримати абсолютно нову модель буквально за годину.

Тут також варто зазначити, що співробітники завжди готові допомогти з будь-якою покупкою чи проблемою.

Жодна компанія не ідеальна, але якщо у вас колись виникнуть проблеми з телефоном або планшетом на базі iOS, то вам не доведеться звертатися до операторів зв’язку, шукати номери телефонів служби підтримки клієнтів, заповнювати онлайн-форми, відправляти факси, слухати набридливу музику. тільки для того, щоб поговорити з роботом, а потім чекати на тижні виправлення або заміни пристрою.

ПЕРЕПРОДАЖ

Ціна – явно не коник пристроїв на базі iOS, проте Apple має ринкову перевагу перед більшістю конкурентів. iPhone, iPad та інші продукти Apple зазвичай зберігають свою цінність набагато краще ніж Android пристрої.

Таким чином, якщо ви захочете поміняти свій iPhone, то зможете продати його набагато дорожче в порівнянні з Android. І оскільки продукти Apple дуже популярні, вони зазвичай продаються набагато швидше.

Давайте розглянемо реальний приклад:

iPhone 11 Pro Max (64 Гб) був випущений у вересні 2019 року за ціною 32 000 гривень. Зараз ви можете придбати б/в модель у хорошому стані приблизно за 18 тисяч, що складає більше половини від початкової вартості.

Тепер візьмемо Samsung Galaxy Note 10 Plus. Він був випущений у серпні 2019 року за ціною 29 700 гривень. Вживана модель на OLX в середньому коштує 10 000 гривень, що становить близько 33% від базової ціни. Дуже велика різниця, чи не так?

Крім того, важливо розуміти, що це найкращий сценарій розвитку події для Android. Samsung – ще один бренд, який зберігає свою цінність краще за інших у своєму класі. Перепродаж смартфонів інших брендів буде ще більш збитковим, ніж iPhone/iPad.

AIRTAGS



Ще одна річ, яка у iOS вийшла краще, ніж у Android – це Bluetooth-трекери. Ці маленькі гаджети здатні відстежувати та знаходити різні предмети.

Samsung, Tile та інші великі компанії випускали дуже схожі пристрої, вони навіть у чомусь краще, проте Apple має те, з чим не може зрівнятися жоден інший конкурент: мережа пристроїв компанії має набагато більше охоплення.

Проблема, однак, полягає в тому, що всі ці трекери обмежені з точки зору пристроїв, які можуть відстежувати їх:

Смарт-мітки Samsung Galaxy працюють лише з пристроями Samsung.

Теги від Tile можуть відстежуватися тільки якщо на пристрої встановлено відповідну програму.

Apple AirTags також можуть відстежуватися лише пристроями від Apple.

Тим не менш, різниця в тому, що трекери Apple напрочуд добре інтегровані в iOS – це значною мірою системна функція, яка не потребує встановлення додаткових програм.

Налаштування міток досить швидке та легке – потрібно лише прикріпити одну з них на свій iPhone. Найприємніше те, що, хоча ціна на AirTags трохи більша, ніж у конкурентів, різниця не така значна, та й переплата варта того.

БЕЗКОНТАКТНІ ПЛАТЕЖІ

Google Pay працює без будь-яких нарікань, але проблема в тому, що програма більш заплутана і часто навіть не встановлена ​​на телефонах!

Схоже, сервіс відійшов на другий план і не привертає особливої ​​уваги навіть самих розробників з Google.

Всі послуги безконтактних платежів працюють добре, але Apple Pay здається найбільш досконалим з усіх варіантів. Він чудово працює на смартфонах, планшетах і навіть розумному годиннику Apple.

Apple Pay також підтримується великою кількістю банків та компаній, що випускають кредитні картки.

Крім того, Apple пропонує свою власну кредитну картку, яка дає досить добрі переваги (наприклад, кешбек 3% на покупки через Apple Pay).

ВИСНОВОК

Нерозумно не погодитися, що Apple робить багато речей правильно, але так чи інакше, деякі функції повинні бути вдосконалені, оскільки будь-яка операційна система має вади.

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