Названо кращі “клони” iPhone за зовнішнім виглядом та характеристиками в 2021 році

У абсолютної більшості користувачів є думка, що iPhone – еталонні по частині дизайну і характеристик смартфони серед всіх представлених на ринку. Що ж робити тим, у кого немає можливості купити телефон купертинівців? Придивитися до трійки представлених в статті смартфонів. Це кращі клони iPhone по залізу і зовнішньому вигляду в 2021 року.





№3 – Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A12 – відмінний варіант для тих, хто хоче собі максимально схожий на iPhone бюджетник. Схожість проявляється в оформленні задника – тут відразу видно, ким надихалися корейці, коли створювали свій телефон. Квадратний блок основної камери відразу ж змушує згадати iPhone 12, тому виглядає девайс досить стильно.

До того ж у нього на борту 6.5-дюймовий дисплей, з якого зручно споживати медіаконтент, пристойна для такої ціни камера 48 + 5 + 2 + 2 МП, ємна АКБ на 5000 мАг з 15-ватною швидкою зарядкою, NFC і три роки підтримки оновленнями. Galaxy A12 отримає Android 14 – китайцям таке і не снилося.



№2 – Google Pixel 5

Google Pixel 5 – ще одна альтернатива iPhone. Крім схожого оформлення блоку основної камери у моделі теж компактні розміри – гаджетом зручно користуватися однією рукою. Причому в корпусу є вологозахист IP68, а тому його можна упускати в воду і мочити.

Незважаючи на розміри, пристрій функціонує нормально – спасибі процесору Snapdragon 765G під капотом. Його можливостей цілком вистачає для плавної роботи ігор і інтерфейсу чистого Android. Ну і не можна не відзначити подвійну камеру 12 + 16 МП, яка робить якісні, різкі та деталізовані знімки на рівні флагманів з яблуком на спинці.



№1 – ASUS ZenFone 8

Всім, хто хоче аналог айфона на Android, рекомендуємо останній флагман ASUS. Як і у «Пікселя» тут мініатюрні розміри, які ідеально підходять для користування однією рукою – дотягнутися до верхньої частини 5.9-дюймового екрану з частотою оновлення 120 Гц можна без перехоплення.

До того ж, у смартфона крута подвійна камера 64 + 12 МП з оптичним стабілізатором на головному модулі, практично ідентичний за потужністю Apple A14 процесор Snapdragon 888 і корпус з благородних металу і скла з захистом IP68.

