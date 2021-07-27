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Новий смартфон Nokia отримав великий екран і рекордну автономність

27.07.2021
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Nokia C30

Ще одна новинка від Nokia – модель C30, яка виділяється своїм великим екраном діагоналлю 6,82 дюйма і батареєю, розрахованою на три дні використання.


Пристрій також оснащений подвійною основною камерою, що складається з сенсора на 13 Мп і датчика глибини. Селфі-камера тут п’ятимегапіксельна. Смартфон підтримує розблокування по обличчю. Працює під управлінням Android 11 (Go), тобто полегшеної версієї системи.

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Nokia C30 можна буде купити в двох варіантах – 2 ГБ + 32 ГБ і 3 ГБ + 64 ГБ пам’яті. Можна розширити до 256 ГБ картою MicroSD. Смартфон живить батарея ємністю 6000 мАг.

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27.07.2021
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