Новий смартфон Nokia отримав великий екран і рекордну автономність

Ще одна новинка від Nokia – модель C30, яка виділяється своїм великим екраном діагоналлю 6,82 дюйма і батареєю, розрахованою на три дні використання.





Пристрій також оснащений подвійною основною камерою, що складається з сенсора на 13 Мп і датчика глибини. Селфі-камера тут п’ятимегапіксельна. Смартфон підтримує розблокування по обличчю. Працює під управлінням Android 11 (Go), тобто полегшеної версієї системи.

Nokia C30 можна буде купити в двох варіантах – 2 ГБ + 32 ГБ і 3 ГБ + 64 ГБ пам’яті. Можна розширити до 256 ГБ картою MicroSD. Смартфон живить батарея ємністю 6000 мАг.