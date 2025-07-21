Google Pixel Watch 4 будуть коштувати як Watch 3. Чи варто чекати новинку

Google Pixel Watch 4 будуть представлені разом з сімейством Pixel 10 на майбутньому заході компанії, який відбудеться 20 серпня. Ми вже чули, що в них буде встановлений той самий чіпсет, що і в їхніх попередників, але досі залишалася загадкою їхня ціна.

На щастя, сьогодні з’явився новий витік інформації. Google Pixel Watch 4 діаметром 41 мм будуть коштувати 399 євро без LTE і 499 євро з LTE. Модель діаметром 45 мм буде коштувати 449 євро без LTE і 549 євро з LTE.

Це ті ж ціни, за якими Pixel Watch 3 були випущені в Єврозоні в минулому році, так що ніяких підвищень не було. Ми не можемо бути впевнені, що така ситуація буде в усьому світі, грунтуючись тільки на цьому витоку, але це цілком ймовірно.

Те саме джерело стверджує, що Pixel Watch 4 вийдуть 28 серпня, а попередні замовлення почнуться відразу після завершення презентації 20 серпня. Згідно з попередніми витоками, пристрій буде доступний у кольорах Obsidian, Lemon, Moonstone, Iris і Porcelain.