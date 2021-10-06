Moto Edge S – чудовий середнячок, який дає відсіч Xiaomi і Samsung Galaxy

Ми часто пишемо про вигідні з точки зору співвідношення ціни і якості Xiaomi і Samsung Galaxy, але не тільки ці бренди вміють робити хороші смартфони. В асортименті компанії Motorola є модель Moto Edge S, яка поки що не доступна в Україні. Вона дивує потужними характеристиками і невисокою ціною – за субфлагман на Алі зараз просять менше 10 тисяч гривень.





Чим цікавий цей смартфон? По-перше , він працює на дуже потужному процесорі Snapdragon 870, який доповнений 6/8 ГБ оперативної і 128/256 ГБ швидкої пам’яті UFS 3.1. У AnTuTu гаджет вибиває понад 500 тисяч «папуг» і прекрасно тягне важкі ігри. При цьому телефони Motorola працюють практично на чистій версії Android. Там є корисні фірмові фішки і немає вбудованої реклами, тому користуватися Moto Edge S буде приємніше, ніж умовним Poco X3 Pro зі схожим залізом.

По-друге, девайс укомплектований якісним 6.7-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю FHD +, підтримкою HDR10 і частотою оновлення 90 Гц. Екран добре відкалібрований і має нульовий ШІМ, він ідеально підійде для фанатів IPS-панелей. По-третє, підкуповує якісна камера на 64 + 16 + 2 МП з окремим 3D ToF-модулем для вимірювання глибини кадру, і незвичайна подвійна Фронталка на 16 + 8 МП з ультраширококутним об’єктивом.

Серед інших особливостей моделі варто виділити акумулятор на 5000 мАг, наявність NFC, слот під флешку, 3.5 мм роз’єм, сканер відбитків пальців і підтримку запису 6К відео з частотою 30 кадрів в секунду, а також в 4К з 60 FPS, як у флагманів.

Чому апарат досі не став хітом? Справа в тому, що Motorola офіційно випускає Moto Edge S для ринку Піднебесної, тому на Алі смарт доступний тільки з китайською прошивкою і його доведеться підготувати до експлуатації. Робиться це не складно: локалізацію можна отримати за пару кліків через додаток MoreLocale 2, а Google-сервіси ставляться пакетом за допомогою відповідних установників. NFC через Google Pay працює стабільно, апдейти прошивки виходять регулярно і в цілому нарікань у власників до апарату немає.