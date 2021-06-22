Українцям розповіли, як заощадити на покупці смартфона

В Україні цілком реально змінити старий смартфон на нову модель і при цьому не витратити занадто багато грошей, заявив провідний аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін.





За його словами, є кілька способів заощадити при покупці смартфонів і іншої електроніки.

Вигідна ціна

Найпростіший: знайти вигідну ціну. У цьому випадку варто порівнювати і відстежувати ціни на різних майданчиках, зазначає Муртазін.

“Ціни в однотипних магазинах можуть відрізнятися. Мова не лише про різницю між офіційною та “сірою” технікою, це і різні знижки, акції, які йдуть постійно у різних компаній”, – пояснив він.

Trade-in

Інший спосіб істотно скоротити витрати – віддати старий апарат в trade-in (програма обміну старих пристроїв на знижку при покупці нового). Це буде вигідніше, ніж просто продати старий гаджет.

“Якщо ви здаєте апарат, як правило, вам дають за нього якісь гроші, це дозволяє знизити вартість покупки. Trade-in – схема більш вигідна, ніж продавати смартфон на сайті оголошень: якщо ви берете одну з моделей, які для виробників є ключовими, вам в trade-in дають додатковий дисконт, тобто вашу модель викуповують не за ту суму, за яку ви можете її продати. При покупці флагмана, наприклад, дають 5- тисяч додаткової знижки. Ці гроші ніяк не перекрити звичайним продажем з рук “, – додав фахівець.

Спеціаліст підсумував: також можна купити смартфон в розстрочку під 0%. Це дозволить не вносити відразу всю суму, а виплачувати її поетапно невеликими траншами. Через рік або два роки смартфон стане вашим, при цьому щомісячні витрати на його придбання не будуть надто великими.