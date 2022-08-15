Представлений перший у світі смартфон із 200 мегапіксельною камерою

Відзначилася компанія Lenovo, модель Moto X30 Pro. Смартфон ідеально підходить для зйомки фото та відео. Основна камера Samsung HP1 має оптичний формат 1/1 на 22 дюйми – на сьогоднішній день це найкращий показник, якого немає навіть у останнього iPhone та флагманів інших виробників.





Піксель має розмір 0,64 мкм. При слабкому освітленні 4 пікселі об’єднуються в один, що дозволяє отримати високоякісні 50-мегапіксельні знімки в темний час. Крім основної камери є ще дві: надширококутна 50 мегапіксельна та портретна на 12 Мп.

Смартфон наділений топовим залізом: дисплей 6.67” із частотою дискретизації 144 Гц, восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (травень 2022) та ємною батареєю на 4610 мА•год.

На Аліекспрес смартфон продається за вартістю, яка залежить від оперативної та постійної пам’яті.

8/128 – 520 $, 12/256 – 595 $, 12/512 – 640 $.