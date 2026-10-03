Oppo Find X10 можуть суттєво подорожчати в Європі: у мережу потрапили ціни

Oppo ще не оголосила дату міжнародної презентації серії Find X10, проте видання YTECHB уже оприлюднило ймовірні ціни смартфонів для Європи. За цими даними, базова модель коштуватиме від 1399 євро, а Find X10 Pro Max — від 1799 євро.

Для європейського ринку очікують такі конфігурації:

Oppo Find X10 із 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті — 1399 євро;

Oppo Find X10 із 12/512 ГБ — 1599 євро;

Oppo Find X10 Pro Max із 12/512 ГБ — 1799 євро.

Якщо ціни підтвердяться, подорожчання буде відчутним. Попередній Find X9 стартував у Європі з позначки 999 євро за версію 12/512 ГБ. Отже, новий Find X10 з таким самим обсягом пам’яті може коштувати на 600 євро більше. Різниця у 400 євро стосується лише молодшої версії новинки, яка має вдвічі менший накопичувач.

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Find X10 Pro Max, своєю чергою, може виявитися на 500 євро дорожчим за Find X9 Pro, стартова ціна якого становила 1299 євро. При цьому попередник пропонував 16 ГБ оперативної пам’яті, тоді як у витоку для нової моделі зазначено 12 ГБ. Обсяг накопичувача однаковий — 512 ГБ.

За попередніми неофіційними даними, міжнародна лінійка складатиметься лише з Find X10 та Find X10 Pro Max. Звичайна Pro-версія може залишитися ексклюзивом китайського ринку.

Кольори глобальних моделей також можуть відрізнятися. Для Find X10 називають Glacier Blue, Mist Grey та Glow Coral, а для Find X10 Pro Max — Luna White, Titanium Grey та Orange.

Водночас інформація про процесор базової моделі суперечлива. YTECHB приписує міжнародному Find X10 чип MediaTek Dimensity 9500 замість Dimensity 9600M у китайській версії. Однак запис у Geekbench для глобальної моделі з індексом CPH2911 вказує саме на Dimensity 9600M. До офіційного анонсу ця характеристика залишається непідтвердженою.

Наведені ціни стосуються європейського ринку. Вартість і терміни появи смартфонів в Україні наразі в матеріалі не зазначені.