Експерти розповіли про секретний спосіб відключення настирливої реклами і додатках та іграх

Незважаючи на те, що реклама в додатках та іграх давно є їх невід’ємною частиною, ми знайшли кілька простих способів захистити себе від перегляду настирливих банерів. Розповімо про це в нашій статті.





Завантажуючи безкоштовний додаток в Play Маркеті, потрібно бути готовим до того, що ігровий процес буде постійно перериватися для показу реклами. Але що робити, якщо геймплей буквально кишить рекламними банерами, а гра вам сподобалася?

Найочевидніше рішення – це придбання платної версії гри. За невелику суму практично всі розробники готові позбавити вас від муки і стомлюючого перегляду реклами. Якщо з якоїсь причини платити ви не готові, тоді скористайтеся однією з наших порад.

Найпростіший спосіб позбутися від реклами – відключити інтернет на вашому пристрої. Будь-який рекламний блок за замовчуванням вимагає попереднього завантаження з інтернету, тому очевидно, що в його відсутності він просто не буде показаний. Для цього достатньо перед початком гри відключити мобільні дані і Wi-Fi на панелі швидкого доступу вашого смартфона і можна насолоджуватися улюбленою грою без реклами.

Незважаючи на те, що цей спосіб не вимагає від користувачів будь-яких додаткових знань і складних налаштувань, він має один великий мінус. На час гри ви будете відрізані від онлайн світу і не зможете користуватися іншими додатками, наприклад, приймати повідомлення в месенджерах.

Як відключити рекламу за допомогою персонального DNS сервера

Щоб відключити рекламу в додатках можна скористатися налаштуванням DNS сервера. Перед тим як завантажитися на ваш смартфон, вся інформація з інтернету повинна пройти через спеціальний DNS сервер. Він виступає в якості посередника, який пов’язує назву сайтів зі своїми цифровими IP адресами.

За замовчуванням DNS сервер встановлюється вашим інтернет-провідником, але при бажанні його можна замінити на альтернативний DNS в налаштуваннях телефону. Всі пристрої, починаючи з Android 9.0 підтримують протокол шифрування DNS-Over-TLS, за допомогою якого можна налаштувати смартфон на використання альтернативного DNS в кілька кліків.

Один з таких DNS серверів – AdGuard DNS. Він не тільки перетворить DNS трафік, але і фільтрує його, вирізаючи рекламу в момент обробки запиту щоразу, коли IP адреса містить рекламні блоки.

Для того, щоб переключити ваш пристрій на використання AdGuard DNS, перейдіть в налаштування вашого телефону і виберіть пункт меню «Підключення».

Прокрутіть вниз до пункту «Інші налаштування» і перейдіть в «Персональний DNS сервер». Поставте галочку напроти пункту «Ім’я хоста провайдера персонального DNS сервера» і введіть нове ім’я хоста «dns.adguard.com».

Як прибрати рекламу з додатків змінивши регіон перебування

Позбутися від реклами в додатках в деяких випадках може допомогти зміна регіону в налаштуваннях телефону. Виробники смартфонів змушені встановлювати заводські налаштування відповідно до вимог політики в галузі використання гаджетів тієї чи іншої країни.

Особливо таким змінам схильні смартфони з прошивкою MIUI від компанії Xiaomi. Змінивши регіон перебування на смартфоні Xiaomi, можна не тільки помітити появу нових додатків і функцій, але і, наприклад, отримувати оновлення на свій пристрій раніше за інших, а також позбутися від настирливої реклами в додатках.

Переключивши регіон перебування на “Індію”, в прошивці MIUI можна виявити нові теми і шрифти, регіон “Сінгапур” дозволяє підвищити гучність в навушниках, а змінивши регіон на “Великобританію” ви зможете позбутися від реклами в додатках.

Справа в тому, що на території Великобританії діє досить жорстка політика в сфері показу реклами, в тому числі в додатках та іграх. Спеціально для цих цілей в 1962 році в цій країні був створений комітет нагляду за рекламою ASA (Advertising Standards Authority). У Великобританії заборонена реклама так званих «Міслідов» (від англ. «Брехливий») – рекламних роликів, що містять елементи, яких немає в геймплеї гри.

Місліди дуже популярні серед розробників додатків завдяки своїй відносній простоті створення і високому залученні користувачів. І такі рекламні ролики дозволяють в рази підвищити кількість встановлення додатків. У Великобританії на подібну рекламу найсуворіша заборона, тому вказавши цей регіон в налаштуваннях, ви зможете себе від неї захистити.

Висновок

Ні для кого не секрет, що реклама в додатках є основним джерелом монетизації для всіх розробників додатків та ігор. І безумовно, якщо гра вам сподобалася, то кращим рішенням віддячити розробників і захистити себе від перегляду реклами стане придбання платної версії гри. Якщо ж ви поки не готові до покупки, можна скористатися тимчасовим заходом у вигляді однієї з наших порад.