Microsoft знову “відзначилася”: після оновлення Windows 11 перестали працювати навушники та веб-камери

Новий рік – нові проблеми для користувачів Windows 11. Після виходу оновлення KB5050009 багато хто зіткнувся з проблемами підключення бездротових навушників та роботи веб-камер.

Бездротові навушники після встановлення оновлення підключаються, але звук не відтворюється і не записується. Всі звичайні способи вирішення проблеми, такі як перепідключення та перезапуск Bluetooth, виявилися неефективними.

Єдиний спосіб повернути навушникам працездатність – видалити оновлення KB5050009. Зробити це можна, виконавши наступні кроки: “Параметри” → “Центр оновлення Windows” → “Журнал оновлень” → “Видалити оновлення”.

Крім того, оновлення KB5050009 також призвело до збоїв у роботі деяких веб-камер. На жаль, видалення оновлення не завжди допомагає у цьому випадку, і деяким користувачам довелося вдатися до перевстановлення Windows. Користувачам залишається чекати на офіційне виправлення від Microsoft.