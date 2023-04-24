WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів: як перевірити свій пристрій

Бета-тестери нещодавно вивчили останнє оновлення WhatsApp, версію 2.23.9.2, і виявили прикру деталь: певні смартфони не будуть підтримуватися цим оновленням. Особливо це стосується старих пристроїв, які все ще використовують Android 4.4, повідомляє Android Police.

Які пристрої перестануть працювати

Android 4.4 KitKat, версія мобільної операційної системи Android, була представлена компанією Google 31 жовтня 2013 року. Незважаючи на те, що їй вже десять років, вона все ще встановлена щонайменше на 0,7% пристроїв Android у всьому світі (станом на січень 2023 року). Це означає, що тисячі або навіть мільйони застарілих пристроїв ризикують втратити доступ до WhatsApp.

Якщо у вас застарілий пристрій, перевірте версію ОС, встановлену на вашому смартфоні, виконавши такі дії:

Відкрийте “Налаштування” вашого телефону; Знайдіть “Про компанію” або “Інформація про телефон”; Перегляньте “Відомості про програмне забезпечення” або “Версія Android”.

Якщо ваш пристрій працює під управлінням Android 5.0 або новішої версії ОС, ви в безпеці. Ваш телефон і надалі буде сумісний з оновленим WhatsApp. Однак, якщо ні, вам потрібно буде оновити свій пристрій до останньої версії або розглянути можливість придбання нового гаджета.

Наразі нове оновлення WhatsApp доступне лише для бета-тестерів. Невідомо, коли розробники месенджера випустять оновлення для всіх користувачів, але очікується, що це станеться найближчим часом, найімовірніше, наприкінці квітня або на початку травня.