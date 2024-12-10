Камери Samsung Galaxy S25 Ultra розчарують фанів відсутністю масштабних змін

У базі Camera FV-5 засвітилися дані про камеру Galaxy S25 Ultra (модель SM-S938U для США). Спойлер: змін практично немає.

Згідно з документами, основний сенсор з діафрагмою f/1.7 забезпечить зйомку в 12,5 Мп з максимальною роздільною здатністю 4080×3060 пікселів та еквівалентною фокусною відстанню 23,2 мм. Зрозуміло, флагман збереже можливість зйомки в режимі 200 Мп із піксельним угрупуванням 16:1. Телефон також отримає три додаткові модулі: телеоб’єктив на 50 Мп з 5-кратним зумом, другий телеоб’єктив на 10 Мп з 3-кратним зумом та оновлений надширококутний сенсор на 50 Мп.

На жаль, масштабних змін у камері не передбачається. Схоже, Samsung покладає всі надії на нейромережеву обробку знімків та відео. Серед інших особливостей Galaxy S25 Ultra – чіпсет Snapdragon 8 Gen Elite, акумулятор на 5000 мАг та швидка зарядка до 45 Вт. Більше подробиць ми дізнаємось у січні.