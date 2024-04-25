HMD випустила недорогі ремонтопридатні смартфони лінійки Pulse
Це перші смартфони компанії під своїм ім’ям, раніше вона випускала їх під брендом Nokia.
HMD Pulse, HMD Pulse+ і HMD Pulse Pro відповідають званню Gen 1 Repairability. Це означає, що їх легко полагодити самостійно: у будь-кого вийде замінити батареї та дисплеї. Інструменти і деталі для цього можна купити у iFixit.
Уся трійця ґрунтується на “злиденному” чипсеті Unisoc T606. Екрани теж однакові. Смартфони отримали 6,65-дюймові IPS-дисплеї з роздільною здатністю 720p+, частотою оновлення 90 Гц і максимальною яскравістю 600 ніт. У всіх трьох батареї на 5000 мА*год. Є захист IP52. ОС – Android 14.
У чому різниця? У камерах, конфігураціях пам’яті та потужності зарядок.
- HMD Pulse отримав тильну камеру на 13+2 Мп, селфі-камеру на 8 Мп, зарядку на 10 Вт, 4 або 6 ГБ ОЗП і 64 ГБ ПЗП. Ціна – від 140 євро.
- HMD Pulse+ отримав тильну камеру на 50+2 Мп, селфі-камеру на 8 Мп, зарядку на 10 Вт, 4, 6 або 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ ПЗП. Ціна – від 160 євро.
- HMD Pulse+ отримав тильну камеру на 50+2 Мп, селфі-камеру на 50 Мп, зарядку на 20 Вт, 4, 6 або 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ ПЗП. Ціна – від 180 євро.
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