HMD випустила недорогі ремонтопридатні смартфони лінійки Pulse

Це перші смартфони компанії під своїм ім’ям, раніше вона випускала їх під брендом Nokia.

HMD Pulse, HMD Pulse+ і HMD Pulse Pro відповідають званню Gen 1 Repairability. Це означає, що їх легко полагодити самостійно: у будь-кого вийде замінити батареї та дисплеї. Інструменти і деталі для цього можна купити у iFixit.

Уся трійця ґрунтується на “злиденному” чипсеті Unisoc T606. Екрани теж однакові. Смартфони отримали 6,65-дюймові IPS-дисплеї з роздільною здатністю 720p+, частотою оновлення 90 Гц і максимальною яскравістю 600 ніт. У всіх трьох батареї на 5000 мА*год. Є захист IP52. ОС – Android 14.

У чому різниця? У камерах, конфігураціях пам’яті та потужності зарядок.