Фото і подробиці про Samsung Galaxy A22 4G і 5G з’явилися в мережі

В кінці квітня з’явилося багато інсайдів що до прийдешньої новинки Samsung Galaxy A22, яка стане найдоступнішим смартфоном компанії з 5G. Сьогодні видання 91mobiles поповнило скарбничку витоків, опублікувавши характеристики і фотографії двох версій гаджета.





Зовні моделі нічим один від одного не відрізняються, проте у 5G версії встановлений процесор MediaTek Dimensity 700, а у 4G – Helio G80. Також, при однаковій діагоналі, смартфони отримали дисплеї з розширенням FHD + і HD + відповідно.

У виданні помітили відсутність дактилоскопічного датчика збоку, що може говорити про наявність AMOLED-дисплея, але версія з 5G може обмежитися матрицею IPS. Також у 5G-смартфона в основній камері три датчика з роздільною здатністю 48, 5 і 2 МП, а в 4G є додатковий 2-мегапіксельний сенсор. Спереду у обох 13-мегапіксельна фронталка.

За автономність в обох випадках відповідає батарея ємністю 5000 мАг з 15-ватної швидкої зарядкою. Дата презентації пристроїв озвучена поки не була.