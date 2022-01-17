Названо ознаки того, що настав час міняти ваш Android смартфон

Є кілька ознак, які говорять про те, що пристрій морально застарів і йому слід підшуковувати заміну. GSMinfo наводить декілька з них.





1. Смартфону більше 3-х років і на момент покупки він не був флагманом – вже привід задуматися про заміну гаджета;

2. Програми завантажуються з пам’яті. Наприклад, ви переписуєтеся в WhatsApp і паралельно використовуєте браузер. Якщо при перемиканні між програмами проходить багато часу, це означає, що гаджету не вистачає ресурсів для багатозадачності;

3. Смартфон гальмує на простих завданнях: довго запускається камера, підвисає відео, повільна реакція на тапи на дисплеї;

4. Відсутні сучасні технології: пристойна камера, NFC, 4G, маленький екран: зараз більшість програм створюється для пристроїв з дисплеєм від 5.5 дюймів і вище;

5. Пристрій глючить після жорсткого скидання. Таке буває, коли відбувається деградація пам’яті і з’являється дуже багато пошкоджених осередків — зазвичай рятує лише заміна девайса на новий.

Нещодавно вийшла Android 11 Go Edition – операційна система розроблена спеціально для бюджетних смартфонів з невеликою кількістю пам’яті і слабким процесором. Тому, за невеликі гроші можна придбати цілком пристойний бюджетник, якого з лишком вистачить на пару років для повсякденних завдань.

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