Китай на крок ближче до Місяця: успішні випробування багаторазової ракети Long March-10A

Китай здійснив важливий прорив у своїй місячній програмі, успішно повернувши першу ступінь нової ракети-носія Long March-10A. Випробування відбулися біля узбережжя провінції Хайнань і стали ключовим етапом підготовки до майбутніх пілотованих місій. Паралельно інженери протестували систему аварійного порятунку нового космічного корабля Mengzhou («Човен мрії»), який у перспективі доставлятиме тайконавтів на орбіту та до супутника Землі.

Long March-10A — це двоступенева ракета заввишки 67 метрів і діаметром 5 метрів. Її рушійною силою є сім двигунів нового покоління YF-100K, що працюють на екологічній киснево-гасовій суміші. Головна особливість носія полягає у відмові від одноразових рішень: перша ступінь не згорає в атмосфері, а здійснює кероване приводнення в морі для подальшого відновлення і повторного використання. Така архітектура дозволяє знизити вартість запусків приблизно на третину, що є критично важливим для економічної ефективності космічної програми.

На космодромі Веньчан також відпрацювали критично важливий сценарій — імітацію аварії на етапі максимального аеродинамічного навантаження. Система порятунку корабля Mengzhou спрацювала штатно: капсула миттєво відокремилася від ракети та успішно приводнилася на парашутах.

Хоча політ був безпілотним, він довів надійність систем безпеки для майбутніх екіпажів. Вже у 2026 році очікуються повноцінні орбітальні місії, а головна стратегічна мета Пекіна залишається незмінною — висадка тайконавтів на Місяць та створення там інфраструктури до 2030 року.