Смартфон, который просит брать его реже: на Kickstarter появился Minimal Phone 2 с QWERTY-клавиатурой

Пока производители соревнуются, чей смартфон дольше удержит внимание пользователя, небольшой стартап Minimal движется в противоположном направлении. На Kickstarter стартовала кампания Minimal Phone 2 — устройства, которое открыто позиционируется для «людей, которые хотят пользоваться телефоном реже». Рецепт предсказуем и в то же время редкостный: физическая QWERTY-клавиатура, компактный экран и система, ориентированная на работу, а не на скроллинг.

При этом устройство выглядит вполне солидно. Цельнометаллический корпус, 3,92-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080×1240 и частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8300 с 8 ГБ оперативной памяти (в версии для Kickstarter — 12 ГБ), хранилище объёмом 256 или 512 ГБ, камеры на 50 Мп (f/1.8) и 20 Мп (фронтальная). Из приятных мелочей — Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, две SIM-карты, физический переключатель звука в духе iPhone и LED-индикатор уведомлений, который позволяет вообще не включать экран.

Душа устройства — оболочка Minimal OS поверх Android с явными отсылками к BlackBerry: единый Hub для сообщений, почты и напоминаний, режим фокусировки, командная строка для навигации вместо пролистывания иконок и — подарок энтузиастам — разблокированный загрузчик для кастомных прошивок. Батарея скромная — 3000 мА·ч с 27-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядкой, — но для телефона, который просит брать его реже, это почти философское заявление.

Цены для данной ниши довольно высокие: базовая версия — 599 долларов, Founders Edition с максимальным объемом памяти — 899 долларов. Конкуренты вроде Clicks Communicator или Unihertz Titan 2 просят около пятисот. Первые поставки обещают уже в декабре. Риски стандартные для этого сегмента: краудфандинг есть краудфандинг, аудитория смартфонов с клавиатурой упорно остается нишевой — о чем напоминает судьба самой BlackBerry, — а скромная батарея в сочетании с LED, клавиатурой и Wi-Fi 6E ещё должна доказать свою выносливость в реальном использовании.

Напомним, что спрос на «более спокойные» телефоны — это тренд, который мы недавно подробно разбирали. Ранее мы писали о том, почему владельцы дорогих флагманов всё чаще приобретают кнопочные телефоны — и какое отношение к этому имеет цифровая гигиена.