Як зрозуміти, що за вами стежать через веб-камеру

Засновник сервісу розвідки витоків даних та моніторингу даркнету DLBI Ашот Оганесян розповів, як зрозуміти, що веб-камера зламана та може стежити за вами.





Експерт порадив звернути увагу на те, чи комп’ютер вимагає доступу до камери і чи не загрожує припиненням роботи пристрою в іншому випадку. Також про стеження може свідчити індикатор роботи камери, що горить.

Ще при злому камери можуть нестабільно працювати програми, які її офіційно використовують. Це наприклад Skype та Zoom. На мобільному пристрої ознакою стеження може бути різке зростання обсягу передачі даних.

Нещодавно дослідники із Саарського університету створили веб-камеру у формі людського ока. Мета розробки – допомогти людям, які спілкуються по вебці, встановити емоційний зв’язок як при розмові віч-на-віч. Варто зазначити, що камера у вигляді ока виглядає досить моторошно.