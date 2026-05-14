У мережі з’явився перший скриншот Assassin’s Creed Hexe: інсайдер натякає на повернення Еціо

У мережі з’явився ймовірний перший скриншот Assassin’s Creed Codename Hexe — наступної великої гри Ubisoft у серії Assassin’s Creed. Зображення опублікував відомий інсайдер j0nathan, який раніше вже ділився витоками щодо майбутніх проєктів франшизи.

Скриншот має низьку якість, однак на ньому, за повідомленнями профільних медіа, можна побачити персонажку в капюшоні на дереві. Візуально кадр підкріплює попередні чутки про те, що Hexe буде темнішою частиною серії та пов’язана з темою полювання на відьом у Європі. Ubisoft офіційно ці матеріали не підтверджувала, тому інформацію варто сприймати як витік.

Що відомо з витоку

За даними j0nathan, головну героїню Assassin’s Creed Hexe звати Аніка. Раніше в чутках також згадувалося ім’я «Ельза», але тепер інсайдери припускають, що це могла бути тимчасова назва на етапі розробки.

Найбільше уваги привернула інформація про можливе повернення Еціо Аудиторе — одного з найвідоміших героїв серії. За чутками, він не буде присутній у сюжеті фізично. Його роль можуть реалізувати через спогади, записи або технології Ісу. У витоках також згадується, що Аніка може бути пов’язана з родом Аудиторе, зокрема з лінією Клаудії Аудиторе.

Іншим наставником героїні нібито стане персонаж на ім’я Вольфганг. Його описують як морально неоднозначного ментора, який контрастуватиме з образом Еціо. У фанатських обговореннях його вже порівнюють із «поганим поліцейським», тоді як Еціо має виконувати роль більш м’якого орієнтира для головної героїні.

Ubisoft поки не розкриває дату релізу

Офіційно Ubisoft майже не розповідає про Assassin’s Creed Codename Hexe. Компанія лише підтверджувала, що проєкт перебуває в розробці, а сама гра має стати одним із майбутніх напрямів розвитку франшизи Assassin’s Creed. У березневому зверненні Ubisoft зазначала, що кілька проєктів серії перебувають на різних етапах створення, а новини про них з’являтимуться тоді, коли вони будуть готові.

Раніше також стало відомо про кадрові зміни в команді Hexe. Після відходу Клінта Гокінга Ubisoft підтвердила, що розробку продовжує команда під керівництвом Жана Гесдона, який працював над Assassin’s Creed IV: Black Flag та Assassin’s Creed Origins.

Дата виходу Assassin’s Creed Hexe поки не оголошена. За неофіційними даними, реліз може відбутися не раніше 2027 року, але Ubisoft цю інформацію не підтверджувала.