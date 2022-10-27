Коридор затемнень для чотирьох знаків зодіаку перетвориться у пекельну пастку

Коридор затемнень, що триватиме з 25 жовтня до 8 листопада стане нелегким випробуванням для чотирьох зодіакальних знаків. На волоску опиниться благополуччя Раків, Тільців, Риб та Левів.

Астрологи стверджують що представники цих знаків під час коридору затемнень можуть припуститися фатальної помилки, яка дорого їм обійдеться. Вірогідні сварки з родичами і близькими друзями, та навіть повний розрив стосунків із ними.

Рак

Зодіакальним Ракам під час коридору затемнень старашенно не щаститиме на роботі. Вони провалять важливу угоду і розчарують керівництво. Поразка боляче вдарить по самооцінці Раків. Тим більше, що їх позбавлять підвищення, яке давно обіцяли. Також представники знаку ризикують втратити чималу суму грошей. Вони вирішать придбати дорогу річ, про яку давно мріяли і натраплять на шахраїв.

Тілець

Тільці до 8 листопада будуть почуватися вкрай розгубленими. Вони ніби втратять сенс буття. Та й особисте життя буде складатися не найкращим чином. У стосунках назріє скандал, після якого закохані можуть розійтися назавжди. Тож попереду у Тільців нелегкий період. Крім того астрологи Попереджають уродженців знаку про ризик ДТП і нагадують бути обережнішими за кермом.

Риби

Життя Риб почне розсипатися просто на очах. Вони ризикують втратити роботу та пересваритися з найріднішими людьми. А ближче до фінального місячного затемнення коридору, яке припадає на 8 листопада, вони можуть навіть впасти в депресію. Риб попереджають бути вкрай обережними з людьми, яких вони погано знають, особливо з колегами. Адже від них можна отримати «ножа в спину» у найнеочікуваніший момент.

Діва

Під час коридору затемнень Діви відчують себе знесиленими. Їм ні на що не вистачатиме енергії, навіть на побачення з коханою людиною. Через це в парі можуть виникнути суперечки, які для деяких представників знаку закінчаться розривом стосунків. На роботі Діви також нароблять лиха. Важливий проект, за який вони відповідали, зазнає краху. Тож Діви залишаться без заробітку і зазнають значних фінансових втрат.