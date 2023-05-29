4 ситуации, когда нельзя смотреть в окно

Многие люди любят смотреть в окно, наблюдая за окружающим миром. А разве всегда можно смотреть в окно?

Согласно народным приметам и суевериям, есть 4 ситуации, когда не стоит смотреть в окно, ведь это может принести в жизнь беды и разочарования.

Во время похорон

Считается, что во время похорон или при прохождении траурной церемонии мимо дома, нельзя смотреть в окно.

Это связано с уважением к умершему и желанием не привлекать к себе внимание “злых сил”.

Смотреть в окно в такие моменты считается неуважительным по отношению к покойному. Также из-за этого каждый человек может привлечь в свою дом нечистую силу.

Молния и гроза

Во время грозы и при близости молнии нельзя смотреть в окно. Считается, что молния может попасть в дом через окно и нанести вред или даже принести смерть.

Если рассматривать народные приметы, то во время грозы на небе появляются нечистые силы, которых можно привлечь в свой дом.

Новый год

В некоторых культурах существует поверье, что в первые минуты Нового года нельзя смотреть в окно.

Считается, что в тот момент духи или злые силы могут проникнуть в дом через окна и принести несчастье или негативные энергии. После наступления Нового года следует подождать немного времени, чтобы избежать возможного негатива в своей жизни.

Время заката или рассвета

Существует также убеждение, что в моменты заката или рассвета нельзя смотреть в окно. Это объясняется тем, что на эти моменты на небе могут появляться нечистые силы.

Также граница между миром живых и миром духов становится тоньше, поэтому случайно можно привлечь в свою жизнь неприятности и беды.