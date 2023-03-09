До 12 марта трем знакам зодиака будет не поздоровиться: их ждут одни разочарования

Для трех знаков зодиака текущая неделя завершится на печальной ноте. Их будут преследовать проблемы на работе, а в семье вдруг начнутся конфликты. Не исключены и проблемы со здоровьем, как физическим, так и ментальным. Самыми худшими следующие несколько дней станут для Близнецов, Дев и Скорпионов. Сложный период в их жизни продлится до 12 марта.

Близнецы

Представителей знака вдруг накроет уныние и даже тревога. Близнецы ощутят ужасную моральную усталость, из-за чего им будет очень сложно сосредоточиться на работе или любых других повседневных делах.

Такое состояние Близнецов астрологи связывают с Полнолунием в знаке Девы. Это явление отрицательно повлияет на уроженцев знака. Они могут углубиться в себя, а из-за этого серьезно поссориться со второй половинкой, которая будет недовольна их холодностью и равнодушием.

Дева

Для представителей этого знака последние дни недели тоже будут не легкими. Из-за сплетней, распространенных близкими друзьями, Дев могут заподозрить в измене. И тогда ссоры с партнером точно не избежать.

Кроме конфликтных ситуаций Девам не будут давать покоя и тревожные мысли. Они станут воспринимать мир через призму проблем и трудностей, которые на самом деле являются лишь временным явлением. Уже в апреле уроженцев знака ожидает значительное улучшение отношений с любимым человеком и новые успехи на работе.

Скорпион

Трудности в общении с близкими заставят Скорпионов почувствовать себя одинокими и никому не нужными. Их состояние будет напоминать начальную фазу депрессии.

Астрологи предполагают, что причиной такого настроения Скорпионов станут секреты от семьи, которые они уже не могут держать в себе. В таком случае лучше рассказать правду и не доводить себя до состояния, из которого уже не удастся выйти без помощи психолога.