До 12 березня трьом знакам зодіаку буде непереливки: на них чекають самі розчарування

Для трьох знаків зодіаку поточний тиждень завершиться на сумній ноті. Їх будуть переслідувати проблеми на роботі, а в родині раптом почнуться конфлікти. Не виключені й проблеми зі здоров’ям, як з фізичним, так і з ментальним. Найгіршими наступні кілька днів стануть для Близнюків, Дів та Скорпіонів. Складний період у їх житті триватиме до 12 березня.

Близнюки

Представників знаку раптом накриє смуток і навіть тривога. Близнюки відчують страшенну моральну втому, через що їм буде дуже складно зосередитися на роботі чи будь-яких інших повсякденних справах.

Такий стан Близнюків астрологи пов’язують із Повнею у знаку Діви. Це явище дуже негативно вплине на уродженців знаку. Вони можуть заглибитись у себе і через це серйозно посваритися з другою половинкою, яка буде незадоволена їх холодністю та байдужістю.

Діва

Для представників цього знаку останні дні тижня також будуть не легкими. Через плітки, розповсюджені найближчими друзями, Дів можуть запідозрити у зраді. І тоді сварки з партнером точно не уникнути.

Окрім конфліктних ситуацій Дівам не даватимуть спокою і тривожні думки. Вони будуть сприймати світ через призму проблем та труднощів, які насправді є лише тимчасовим явищем. Вже у квітні на уродженців знаку чекає значне покращення стосунків з коханою людиною та нові успіхи на роботі.

Скорпіон

Труднощі у спілкуванні з близькими змусять Скорпіонів відчути себе самотніми і нікому не потрібними. Їх стан буде нагадувати початкову фазу депресії.

Астрологи припускають, що причиною такого настрою Скорпіонів стануть секрети від родини, які вони вже не можуть тримати в собі. В такому разі краще розповісти правду і не доводити себе до стану, з якого вже не вдасться вийти без допомоги психолога.