До 12 березня трьом знакам зодіаку буде непереливки: на них чекають самі розчарування
Проблеми на роботі та родинні сварки ледь не доведуть їх до депресії.
Для трьох знаків зодіаку поточний тиждень завершиться на сумній ноті. Їх будуть переслідувати проблеми на роботі, а в родині раптом почнуться конфлікти. Не виключені й проблеми зі здоров’ям, як з фізичним, так і з ментальним. Найгіршими наступні кілька днів стануть для Близнюків, Дів та Скорпіонів. Складний період у їх житті триватиме до 12 березня.
Близнюки
Представників знаку раптом накриє смуток і навіть тривога. Близнюки відчують страшенну моральну втому, через що їм буде дуже складно зосередитися на роботі чи будь-яких інших повсякденних справах.
Такий стан Близнюків астрологи пов’язують із Повнею у знаку Діви. Це явище дуже негативно вплине на уродженців знаку. Вони можуть заглибитись у себе і через це серйозно посваритися з другою половинкою, яка буде незадоволена їх холодністю та байдужістю.
Діва
Для представників цього знаку останні дні тижня також будуть не легкими. Через плітки, розповсюджені найближчими друзями, Дів можуть запідозрити у зраді. І тоді сварки з партнером точно не уникнути.
Окрім конфліктних ситуацій Дівам не даватимуть спокою і тривожні думки. Вони будуть сприймати світ через призму проблем та труднощів, які насправді є лише тимчасовим явищем. Вже у квітні на уродженців знаку чекає значне покращення стосунків з коханою людиною та нові успіхи на роботі.
Скорпіон
Труднощі у спілкуванні з близькими змусять Скорпіонів відчути себе самотніми і нікому не потрібними. Їх стан буде нагадувати початкову фазу депресії.
Астрологи припускають, що причиною такого настрою Скорпіонів стануть секрети від родини, які вони вже не можуть тримати в собі. В такому разі краще розповісти правду і не доводити себе до стану, з якого вже не вдасться вийти без допомоги психолога.
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