Студенти і мобілізація: кого навчання у ВНЗ не врятує від призову

Українські студенти сильної статі, хоч звільнені від мобілізації, також можуть бути призвані до лав ЗСУ. За яких умов учнів вищих навчальних закладів можуть відправити захищати батьківщину? Про це сьогодні й поговоримо.

Не зважаючи на те, що за законом України здобувачі освіти не можуть бути призвані до війська, з цього правила також існує кілька винятків.

По-перше, у згаданому законі йде мова лише про студентів денної форми навчання та дуальників. А от ті, хто завчається заочно, жодним чином не захищені ані від строкової служби, ні від мобілізації. Тож таким студентам повістка може прийти будь-якої миті.

По-друге, до групи ризику входять студенти, що вже закінчили бакалаврат, проте ще не вступили до магістратури. У цей період вони тимчасово не вважаться здобувачами освіти, відповідно, як і решта українців призовного віку, підлягають мобілізації.

По-третє, студентам іноземних вишів, яким раніше дозволялося виїздити з країни на навчання, віднедавна заборонили перетинати кордон. Тож та певний час вони змушені будуть перервати процес здобуття освіти, а в деяких ВНЗ українських студентів можуть навіть виключити через відсутність на заняттях. Відповідно вони опиняться на одному рівні з усіма призовниками і також можуть отримати повістку.

Варто також зазначити, що навіть студенти денної чи дуальної форм навчання, які за законом не зобов’язані служити, можуть піти захищати батьківщину. Та для цього вони повинні самостійно звернутися до військкомату та виявити бажання вступити до лав ЗСУ.

Однак в разі критичної ситуації та нагальної потреби у людських ресурсах, уряд цілком може прийняти рішення про призов усіх військовозобов’язаних студентів. Це буде залежати лише від ситуації на фронтах. Якщо постане питання збереження нації, навіть наявність довідки з ВНЗ про тимчасову відстрочку не стане завадою для воєнкомів.